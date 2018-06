Už mi nevadí, když jdu vysypat koš nenalíčená, říká Eliška Bučková

Díky Jakubovi, který je rybář, si i Eliška tuto zálibu zamilovala a může se chlubit svým rekordním rybářským úlovkem, který se jí poštěstil v zahraničí.

„Je to ryba Arapaima velká, kterou jsem chytla v Amazonii a měla 130 kilo. Když má člověk za partnera vášnivého rybáře, který se rybaření věnuje i profesně, nezbývá mu nic jiného, než také rybařit,“ smála se modelka.

„Kuba mi v rybaření rozšířil obzory a chytlo mě to. Už si nedokážu představit, že bych jela na dovolenou jen tak se válet u moře. Vyloženě by mi chybělo rybařit někde na moři. To je prostě pecka,“ sdělila dál v rozhovoru pro iDNES.cz.

K rybníku se prý nelíčí. Nejraději chodí úplně bez make-upu. Dřív přitom nenalíčená nevynesla ani odpadky k popelnici.

„Protože jsme se odstěhovali na Katlov, nelíčím se vůbec. Ani si vlastně moc nefoukám vlasy. Jak vstanu, tak jsem. Jsem ženská, takže se zdravě udržuji pořád. Nebojím se jít vynést koš, nebo se projít mezi lidi nenalíčená. Dřív jsem v Praze řešila, že nejsem nalíčená, že nemám řasenku. To je mi teď tak nějak jedno a už i v Praze praktikuji, že méně je někdy více. Ale to se člověk učí až s léty,“ myslí si.



Eliška Bučková a Jakub Vágner

Pobyt na venkově ji naplňuje a nestěžuje si na to, že s novým partnerem přišel i nový způsob života. Ve všem se prý dokonale doplňují a jeden druhému jsou oporou. Dokonce si vzájemně radí. Eliška například Jakubovi ráda vybírá oblečení.

„Žena je odrazem svého muže a stejně tak to je i naopak. Já Kubovi radím, nebo on se inspiruje, co se týče módy. Já si ho oblékám, jak chci a jak se mi to líbí. A já se snažím, abych se líbila jemu. Má rád přírodní krásu a miluje na mně kudrnaté vlasy, které mám od přírody,“ doplnila.