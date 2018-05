Eliška Bučková vybírá šperky i šaty na svatbu. V rodině budou mít tři

Šperky jsou podle Elišky jedny z věcí, na kterých je celkem závislá. Přitom nemusí jít o zlato ani drahé kameny. „Hodnotu pro mě mají spíše podle toho, od koho jsou nebo k jaké příležitosti. Já jsem taková velká straka, protože šperky hodně miluji,“ přiznala na Zličíně při otevření obchodu své kamarádky, kde se prý cítila jako ryba ve vodě.

„Jsem tu už několik hodin a opravdu si to užívám. Kamarádka Alča, které obchod patří, se mi maximálně věnuje, takže sama nevím, co dřív vyzkoušet nebo si vybrat,“ s úsměvem řekla Bučková, která si občas nějaký ten šperk koupí i sama. Dokonce se vydala i do oddělení se snubními prsteny.

„Je pravda, že teď to je na pořadu dne. Vybírám šaty, šperky, boty a katalogy snubních prstýnků leží u nás doma všude,“ pochlubila se Bučková, která už je delší čas snoubenkou slavného rybáře Jakuba Vágnera.

Veselku ale nechystá zatím pro sebe. „Moje dvě sestry se budou vdávat, takže to hodně teď v rodině řešíme. Ale nad svou svatbou jsem ještě nepřemýšlela, to přijde až v ten daný okamžik,“ uvedla modelka.

Eliška Bučková, Anna Bučková a kamarádka Lucie

„Jedna sestra se vdává v červenci a druhá v říjnu, takže je tam krásný odstup. A taky se připravujeme na svatbu číslo tři. Vdávat se totiž letos bude i Jakubova sestra, takže já si letos užívám hlavně roli organizátorky svateb, což mě moc baví,“ dodala.



Jednu představu o vlastní svatbě už ale přesto má. Bude romantická, nikoli adrenalinová. „Mám ráda tradiční svatby a já bych hrozně chtěla svatbu s cimbálovkou. A tím, že dělám dětské rybářské tábory, počítám i s mokrou variantou. Proto bych měla spíš svatbu v místě, kde bude možné být na zahradě, ale i v budově,“ prozradila.