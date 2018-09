Bučková a Vágner se rozešli. Máme různé touhy, říká modelka

„Máme různé touhy, různé sny a toužíme sdílet je a realizovat s milovanou osobou. Někdo touží po teple rodinného krbu, společných chvílích, někdo po dobrodružství a cestování. Všechny sny mají stejnou váhu, protože každý z nás má právo snít,“ napsala Eliška Bučková na Instagram.

Dodala, že zůstávají s Jakubem kamarádi a jsou spřízněné duše. „Pravá láska hledá společnou cestu k jejich uskutečnění. Ale láska je i to, chtít dobro toho druhého a být mu na jeho cestě za snem oporou jako přítel. To nemění její sílu a velikost, jenom získává nový rozměr,“ uvedla.

Česká Miss 2008 v jednom z rozhovorů pro iDNES.cz prozradila, že se s rybářem dala dohromady v lednu 2016. „Mnozí si mysleli, že jsme spolu už delší dobu, protože jsme se znali od srpna. Jenže my se jen kamarádili,“ přiznala Bučková.

Kvůli Jakubovi Vágnerovi se modelka odstěhovala na venkov a často spolu podnikali rybářské výpravy. Naposledy navštívili Amazonii. „Já si moc užívám hlavně ten rodinný život na vesnici a jsem ráda, že máme byt v Praze. Jsou to dva kontrasty. Dobrodružství na výpravách je bonbónek na dortu, který je nadstandard všeho,“ prohlásila loni.

Jakub Vágner o Elišce Bučkové říkal, že v ní má nejen přítelkyni, ale i skvělého parťáka a navíc zbožňuje její kuchařské umění. Bydleli u jezera Katlov na Kutnohorsku, necelých 100 kilometrů od Prahy. „Konečně cítím, že jsem někde doma. Je to hrozně krásný pocit, protože jsem roky žil někde v džungli, daleko za hranicemi České republiky. A i když pro mě Česká republika byla vždycky tím pravým domovem, tak teď na Katlově je to ono. A ještě když tam mám úžasnou partnerku, která stojí po mém boku v dobrém i ve zlém, tak to je pocit, který prostě musíte zažít,“ dodal.