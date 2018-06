Eliška Bučková dráždí v army stylu, jistí si posun v kariéře

"S Michalem se už pár měsíců domlouváme na spolupráci, tak doufám, že byl s focením spokojený. Nerada bych přišla o zajímavou nabídku," řekla iDNES.cz Eliška Bučková, jíž Poliak okamžitě uklidnil.

"S Eliškou bych rád udělal housovou skladbu a spolupracoval na muzice. Pokud to půjde stejně hladce jako společné focení, tak to bude hodně velký hit," směje se producent a DJ v jedné osobě.

Snímky, které oba nafotili, vznikly v rámci Poliakovy blížící se rezidentské noci Wonderland. Army téma si vybrali zřejmě kvůli muzikantovým zážitkům, který si před dvěma lety zkusil v Estonsku řídit tank a dokonce střílet ze zbraní kalašnikov AK 47 a taktické brokovnice.

"Historii miluju a především historii válek. Jsem vášnivý student římských legií, napoleonských válek i křižáckých výprav. Ze zbraní ale mám respekt, nicméně přiznávám, že bych si chtěl pořídit zbrojní průkaz," dodal.

To Eliška na to jde opačně. Využívá toho, co má. "Držet zbraň v ruce bylo zvláštní. Mám ze zbraní taky respekt. Když se ale chci bránit, raději použiju svoje ženské zbraně," uzavřela Bučková.