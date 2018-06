Eliška Bučková chce být herečkou, Noid pro ni napíše muzikál

Pro Bílou Noid napsal Boženu Němcovou. Jakou roli chystá pro svou novou lásku Elišku Bučkovou, zatím neprozradil. "Do konce roku bude muzikál hotový, zatím jde o dost drsnou záležitost, víc neřeknu. Název je pracovní a trochu vulgární. To se ale všechno srovná, musím se trochu držet zpátky," prozradil Noid.

Bučková do příprav muzikálu nijak nezasahuje a nechá se překvapit. "Hrála jsem už ve Švejkovi v pražské Hybernii a bylo to moc krásné. Divadlo mě opravdu láká mnohem víc než modeling. Jen ale nevím, jak jsem na tom se zpěvem," prozradila jednadvacetiletá modelka své pochybnosti.

Její o devět let starší přítel si je ale jistý, že to Eliška zvládne. "Ona je strašně skromná. Zpívá naprosto báječně, byla řadu let ve sboru. Sice se zabývala především folklorem, ale to přece vůbec nevadí. Já jí dám skvělou věc a tam se ukáže, jak je ohromně šikovná," řekl Bárta.