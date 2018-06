Eliška Bučková čeká na lukrativní nabídku, pak se svlékne

Zatímco její kolegyně oblékly plavky z kolekce jarního a letního oblečení F&F na příští rok, Bučková je skrývala pod kraťasy. Svoji zásadu neodhalit se porušila při focení pro pánský magazín iDNES.cz Xman.cz či při focení booku, kdy ji sledovala i kamera společenského magazínu Primy. Ukazovat se na veřejnosti svolí jen v případě lukrativní nabídky. Ale nesmí přijít od žádného pánského magazínu.

Eliška Bučková pro xman.cz Česká miss se sice nesvlékla úplně, ukázala ale víc než dost

"Jsem holka ze Strážnice a u nás když se řekne Playboy nebo jakýkoli časopis pro pány, tak je to v jedné škatulce a tam já být nechci. Pánský časopis fotí skoro každá holka a já si myslím, že můžu být výjimečná třeba aspoň tím, že se tam neobjevím. Samozřejmě že už mě tam několikrát lanařili, ale zatím si to držím druhý rok. Český rybníček je hodně malinký a málokterá holka se prosadí. Já jsem si zvolila doufám ne úplně lacinu cestu, na které se nepotřebuju ukazovat světu polonahá," vysvětluje Bučková.

Za lukrativní nabídku, na kterou by přistoupila, považuje focení či přehlídku. V takovém případě by ale stejně předváděla s šátkem uvázaným přes zadní partie. "Zadeček neukážu. Hraje v tom roli moje stydlivost. Je těžké se projít po mole v kalhotách, natož v prádle," přiznává.

Zajímavá nabídka by ji zřejmě čekala v italském Miláně, odkud jí často volají z jedné velmi prestižní agentury. Bučková ovšem zatím odmítá.

"Musím dodělat školu. Ráda bych letos odmaturovala, ale k tomu musím do 15. prosince uzavřít třetí ročník, který doháním díky soutěži v takhle krátké době. A protože teď pracuji denně od šesti ráno do jedné do noci, učím se na přehlídkách v pauzách. Dnes jsem s sebou měla například angličtinu," uzavírá Bučková.