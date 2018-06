Miss Bučková: Krásné ženy mají více komplexů než obyčejné holky

„Nejde se tomu vyhnout. Nekupuji noviny, protože si říkám, že to nebudu podporovat. Samozřejmě ale každý den používám internet. Mám i fanklub a píšou mi to fanoušci, přátelé, rodina. A když si kliknete na internet, stejně se vám vždycky něco někde objeví,“ řekla Bučková.

O své anorexii poprvé promluvila před dvěma lety. Přesvědčila ji modelka Hanka Mašlíková, která začala dělat v jednom bulvárním pořadu.

„Že mi rodina říkala, že mám problém, a já jsem všem říkala, jo, jo, to bylo takové, že ta rodina vás má vždycky ráda a vždycky má o vás starost. A kolikrát co řekne mamka, tak ji vůbec neposloucháte, nebo máte na to svůj názor a vzdor. Ale tím, že mi Hanka řekla čistě kamarádsky: Podívej se, říkám ti to jako kolegyně, nebuď hloupá, otevři oči a už to přiznej, to bylo jiné. Asi vychytala i správnou chvilku, že jsem řekla: Tak jo,“ přiznala modelka.

I přes negativní reakce se snažila svou zkušenost zužitkovat. Psalo jí a stále píše hodně dívek, že trpí anorexií.

„A jsou to i kolegyně z branže i mladé holčičky. Ale nemám ambice vytvářet nějaký nový projekt. Nevím ani, jak se to dělá, jak je těžké založit nadaci. Přišla ale nabídka, abych se stala tváří už jednoho hotového projektu, který pomáhá dívkám s poruchou příjmu potravy,“ prohlásila Bučková a přiznala, že se už má ráda.

„Já se mám samozřejmě ráda. Ale myslím, že ne tak, jak bych se mohla mít. Nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale to platí i o mých kolegyních. Paradoxně modelky a úspěšné ženy, co se třeba krásy týče nebo modelingu, mají mnohem víc komplexů než obyčejné holky, které třeba v životě vůbec ani nepoužily řasenku. My jsme prostě zakomplexované holky,“ dodala.