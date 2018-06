Byla jsem zarputilá moravská palice. Manžel mě změnil, přiznala Balzerová

„Můj muž mě hodně ovlivnil. Já jsem byla taková zarputilá moravská palice a on mě naučil dívat se na věci s nadhledem a humorem. Zasmát se sám sobě je někdy nejlepší řešení. Mám prostě štěstí, že mám vedle sebe celý život chlapa, který si ví rady,“ pochvaluje si Eliška Balzerová.

Herečka se s budoucím manželem seznámila počátkem 70. let. V roce 1974 se vzali. O dva roky později se jim narodil syn Jan, který je farmaceut, a v roce 1983 přišla na svět dcera Adéla. Ta pracuje jako divadelní dramaturgyně.

Právě kvůli svému krásnému vztahu pro ni bylo trochu těžké natáčení nového filmu Tátova volha, kde jí na začátku zemře herecký partner. „Bylo to pro mě velmi emotivní. V tu chvíli jsem se totiž zamyslela nad tím, co by se stalo kdyby...,“ řekla herečka.

Spolupráci s režisérem Jiřím Vejdělkem si však Eliška Balzerová pochvalovala. Při společné práci se setkali po osmi letech, kdy natáčeli Ženy v pokušení. „Doufám, že toto nebyl pro mě ještě herecký vrchol, že ten ještě přijde. Každopádně jsem ráda, že je na konci filmu opět Vejdělkova naděje,“ řekla.

„Ve filmu Tátova volha emotivní střídá komické, dramatické se často mění v úsměvné a naopak. Jde o velký kolotoč všeho, co ve výsledku dává člověku to, aby se nad sebou zamyslel,“ míní Balzerová.

Herečka si na place skvěle rozuměla s filmovou dcerou Tatianou Vilhelmovou. Vytvořila si k ní doslova mateřský vztah. „Mám totiž stejně starou dceru a v jednu chvíli jsem ronila i opravdové slzy,“ prozradila s tím, že ona sama měla krásný vztah se svou maminkou, která jí byla vždycky velkým vzorem.