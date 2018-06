Dokonalá proměna. Z Elišky Balzerové je Královna Helen Mirrenová

„Plakát k filmu Královna mě oslovil svojí důstojností a minimalismem, zůstala už jen nelehká úloha najít v Čechách krásnou zralou herečku, která bude mít v pohledu to, co oscarová Helen Mirrenová. Jsem moc rád, že paní Eliška přijala naše pozvání a úplně dokonale se zhostila úlohy Královny Alžběty II.,“ říká Petr Kurečka.

Kalendář Proměny, v jehož osmém ročníku se objeví právě Eliška Balzerová coby Helen Mirrenová, si zakládá na dokonalém fotografickém provedení a skvělé maskérské práci.

„Byla jsem už na fotografování jednou oslovena, ale tenkrát to nevyšlo. Letos ano a jsem ráda, že jsem se mohla na chvíli převtělit do tak skvělé kolegyně. Představovala jsem si, že takhle asi probíhalo fotografování plakátu k jejímu filmu. Bylo hezké si to zkusit,“ prohlásila Eliška Balzerová.

„Film Královna jsem pochopitelně viděla a výkon paní Helen Mirrenové je skvělý. Však také byla oceněna za svou práci Oscarem. Sama jsem hrála její historickou předchůdkyni Alžbětu l. Měla jsem ale složitější líčení, protože Alžběta l. byla po nemoci holohlavá a já jsem strávila v maskérně při vytváření holé hlavy o mnoho více času. Ale výsledek pak na jevišti vydržel celé tři hodiny,“ prozradila herečka, která se coby Alžběta I. objevila i v charitativním kalendáři před čtyřmi lety (více zde).

V minulých ročnících Proměn se ve slavné celebrity převtělili například Karel Gott, Adela Banášová, Vlasta Chramostová, Roman Šebrle, bratři Rodenovi, Bolek Polívka, Tereza Kostková, Aňa Geislerová a další. V žádném kalendáři nesmí chybět Chantal Poullain, jejíž nadaci je věnován výtěžek z dražby fotografií a kalendáře. Křest kalendáře Proměny na příští rok bude 15. listopadu.

