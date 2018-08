Dubček mě svým něžným úsměvem nezmátl, říká Eliška Balzerová

Herečka prohlásila, že během pražského jara nevěřila, že by socialismus mohl mít lidskou tvář. Brala to jen jako komunistické heslo. Podle ní jakákoliv diktatura nemá lidskou tvář a její přesvědčení nenahlodal ani tenkrát populární Alexander Dubček.

„Já jsem herečka a herci dokážou číst ve tvářích lidí, že na vás někdo něco hraje. A pan Dubček na mě tak působil. Nechtělo se mi věřit, že je tak naivní, jak se tvářil. Ten jeho něžný úsměv mě nezmátl. I když vím, že do něj mnozí vkládali ohromnou důvěru. O to větší všeobecné zklamání nastalo, když se vrátil z Moskvy a úplně ve všem, co do té doby prosazoval a sliboval, obrátil. Vrátil se jako někdo jiný. Musel přece vědět, jestliže tam studoval, s kým má tu čest,“ míní Eliška Balzerová.

V ostrém postoji vůči komunismu herečku nejvíce ovlivnila její babička. „Ačkoliv jsem vyrůstala v nejtužším stalinismu a propagandě padesátých let, tak jsem si z domova byla vědoma, že se nikdy nesmím s komunisty zaplést. To mi kladla na srdce moje babička a já tomu dostála. Říkala mi: Oni tě budou chtít do té žumpy namočit, abys smrděla s nima. Nikdy to nedopusť,“ uvedla.

Eliška Balzerová zavzpomínala i na Gustáva Husáka, který si těsně po okupaci sebevědomě věřil, že on, na rozdíl od měkkého Dubčeka, část demokratizace při jednání s Brežněvem ustojí.

„Vzpomínka na Gustáva Husáka souvisí s mojí přítelkyní Hankou z Českých Budějovic, u které jsem byla to poslední svobodné léto. Její tatínek byl evangelický farář, který za své názory seděl v padesátých letech s Husákem v kriminále. A když jsme se ho na Husáka ptali, jaký byl, tak říkal, že to byl velmi slušný člověk. Že jako právník všem vězňům psal odvolání, radil jim ohledně jejich práv a podobně. Ale i Husák, jak známo, rychle začal sloužit Rusům, takže jsme ho brzy vnímali jako loutku,“ řekla herečka.