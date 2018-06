Elišce Kaplicky pomáhá sestra, ta se kvůli tragédii vzdala i práce

Miluničová, která se živí jako architektka, oznámila odchod z dobře placené pozice ve firmě Cigler Marani jen několik dnů po tragédii a v zaměstnání skončila podle informací iDNES.cz k poslednímu lednovému dni. Uvedla, že se kvůli práci v ateliéru nemohla věnovat své rodině a navíc chtěla být Elišce oporou. Obě sestry žijí v jednom domě, každá má svůj byt.

Veřejné rozloučení s Janem Kaplickým proběhlo přesně před týdnem. Na slavného a celosvětově uznávaného architekta přišly zavzpomínat stovky lidí. Ze známých osobností Dagmar Havlová, Pavel Bobek či Eva Jiřičná, s níž Kaplický v září 1968 odešel do Londýna.

"Nerad se učil, byl naprostý individualista; člověk může dělat zázraky i způsobem, který je neznámý i ostatním, pokud má silnou vůli a pokud je nadán tak neobyčejným talentem, jako Jan byl. Potkala jsem v životě mnoho lidí, ale nepotkala jsem zblízka takový talent, jako byl Jan," uvedla architektka. - VIDEO: Praha vzpomínala na Kaplického, rozloučit se přišly stovky lidí

Celému smutečnímu rozloučení přihlížela i Eliška Kaplicky, která se na veřejnosti objevila poprvé od nešťastné události. Dceru Johanku v tu chvíli symbolicky zastupovala brož s miminkem, kterou Eliška měla na levém rameni. Růžové děťátko pochází z autorské dílny módní redaktorky Ony Dnes Lenky Poláčkové. "To, že měla Eliška moji brož s miminkem, jsem vůbec nevěděla, nebyla dělaná na zakázku pro ni, ale pro butik Leeda. Miminka jsem začala dělat asi zhruba před rokem jen jako dárek pro mé těhotné kamarádky a nějak se to pak začalo rozšiřovat. To, že brož znázorňovala Johanku, je docela logický jev," řekla iDNES.cz Poláčková.

Kaplického trend Brož s miminkem dostala Eliška od módních návrhářek Lucie Kutálkové a Lucie Trnkové, které tvoří značku Leeda. Právě s nimi Jan Kaplický spolupracoval na módní kolekci, kterou představil v loni na jaře. Miminka různých barev a velikostí se prodávají v butiku Leeda v ulici Karolíny Světlé v Praze 1. Stojí 580 Kč a jsou z filcu. "Měli jsme i jednoho černouška, kterému jsme říkaly Obama. Ten se prodal hned," poznamenává Lucie Kutálková. Každé miminko je k dostátní zároveň s kartičkou, kde si rodiče mohou napsat míry a váhy dítěte stejně jako i jeho či její jméno. Až do minulé středy mohli zákazníci a zákaznice dostat v butiku Leeda také oblečení, které navrhoval sám Jan Kaplický. Návrhářky ale po jeho smrti prodej zastavily. "Chceme rozhodnutí, zda se modely budou dál prodávat, nechat na Elišce. Byly bychom nerady, kdyby se teď staly předmětem nějaké sběratelské mánie lidí, kteří by k nim neměli žádný vztah," řekla Kutálková. Zatím jsou k dispozici tílka, na kterých jsou architektovy skici i nápisy vytvořené jeho rukou. S Kaplickým už navrhly i další kolekci oblečení, kterou představí v první polovině roku.

