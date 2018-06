Modelka Elisabetta Canalisová přiznala, že přišla o dítě

Elisabetta Canalisová čekala dítě s chirurgem Brianem Perrim, s nímž chodí od konce roku 2013. Rodit měla na podzim.

"Bohužel život přináší skutečnosti, které nečekáte. Je velmi těžké to přijmout, i když si myslíte, že jste dostatečně připravená a silná. Ve skutečnosti nejste nikdy připravena říct, že už tam netluče srdce a že přestalo dávno bít," napsala Canalisová italsky na stránce WhoSay.

Modelka vzkazuje všem ženám s podobnou zkušeností, aby zůstaly silné, protože život jde dál, není to ničí chyba a příroda někdy koná nepochopitelně.

"Můžeme to pouze přijmout. Chci jen říct, že vím, jak se cítíte, pokud trpíte, jako jsem trpěla já. Nemůžeme to popřít, je to jako neustálý smutek, jehož se nemůžete zbavit," stojí dále v prohlášení.

Oporu v těžkých chvílích našla ve svém příteli Perrim, který stál celou dobu po jejím boku. Canalisová doufá, že jejich další společný život už bude plný štěstí.