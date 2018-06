Elen: Kariéra je lehčí než výchova dětí

Kdy a kde jste moderovala vůbec poprvé?

Na TV3, která vznikla v roce 2000. Tenkrát mi řekli, že hledají moderátorky, inteligentní, dobře vypadající, se znalostí jazyka a prostředí, pro pořad Studio 3, magazín ze společnosti. Uspěla jsem na kamerových zkouškách a začala se učit základy televizní práce, střihání příspěvků, mluvení do kamery. Byla to dlouhá cesta. Třeba s paní Janou Postlerovou, která si mě vzala do parády, co se týká mluvení, se radím dodnes.

Z Primy jste odešla do České televize. Tahle cesta vedla kudy?

V televizi Prima jsem spolupracovala na pořadu Prima jízda. Ovšem vždycky jsem toužila dělat pořad týkající se životního stylu nebo zprávy. Když se začala rozjíždět Čtyřiadvacítka, byla jsem na mateřské. Že bych se uplatnila v Primě v pořadech, které mě lákaly, to nevypadalo, nebylo místo. Sebrala jsem tedy veškerou odvahu a zavolala panu Šámalovi do České televize. Poměrně „blekotavě“ jsem se zeptala, jestli náhodou nepotřebují moderátorku. Třásl se mi hlas – nabízení sebe samé mi fakt nejde. Dodnes se divím, že nejen řekl, že ano, ale dokonce že mě pozval na kamerové zkoušky. Nakonec to vyšlo.

Musíte se orientovat v domácí i zahraniční politice, sledovat kulturní dění. Je to teď pro vás náročné?

Veškeré dění v těchto oblastech sleduju pravidelně, protože mě to zajímá. V tomhle směru pro mě žádná změna nenastala. Musela jsem se však naučit pracovat se speciálním programem v počítači a zvyknout si hospodařit s časem. Sotva totiž studio opustíte, už se tam zase vracíte. Věci se mění za pochodu, na dlouhé vysvětlování není prostor. A když náhodou selže technika, vy jste ten poslední, kdo situaci musí zachránit, takže je i prostor pro improvizaci. A to mě baví...

Jak často moderujete?

Mám asi pět nočních a čtyři denní služby. Na noční odcházím v deset večer a z práce se vracím někdy až v osm ráno. Pokud sloužím přes den, pak od sedmi do půl čtvrté nebo od půl čtvrté do půl dvanácté v noci.

Jste matkou dvou malých dětí, kdo vám pomáhá o ně pečovat?

Mám paní na hlídání a v současné době je u nás i maminka. Ale beru si jen omezené množství práce, protože když jsem bez dětí, mám regulérní absťák.

Váš manžel Aleš Valenta, reprezentant v akrobatickém lyžování, je často mimo domov. Jak se dělíte o rodičovské povinnosti?

Manžel je pryč od listopadu do března s drobnými přestávkami – jako např. Vánoce. Jsme v kontaktu přes videotelefon, ale samozřejmě se nám stýská. Když je doma, tak pomáhá, kde je třeba.

Co říkal tomu, že jste začala pracovat v televizi?

Myslím, že je rád, že mám práci, která mě baví, protože „nevlním“ (smích). Občas se mi to stávalo, když jsem byla pořád doma. Bylo to i tím, že jsem byla vždycky zvyklá dělat víc věcí najednou, stále něco vymýšlet a být kreativní. S dětmi doma se můj mozkový svět náhle scvrkl na sice krásné, ale pořád jenom ťuťuťu...

Míříte pracovně ještě někam dál?

Já mám pořád spoustu nápadů a plánů, bude-li čas, tak je zrealizuji. Podstatné pro mě je neustrnout, zdokonalovat se. A být někomu alespoň trochu prospěšná.

V moderování máte určitě svůj vzor. Kdo je to?

Jednoznačně Marek Eben – kultivovaný, vtipný, vzdělaný a poslouchající hosta.

Co je pro dnešní mladou ženu lehčí, vychovávat děti, nebo kariéra?

Podle mých zkušeností budovat kariéru, staráte se totiž pouze a jen o sebe. Mít zodpovědnost za životy malých bezbranných tvorů je pro mě psychicky náročnější. Pořád se o ně bojím. Stále častěji se mi vybavuje odpověď mé maminky, když jsem jí říkala, že se o sebe umím postarat: Jsi moje dítě, budu se o tebe bát, i když ti bude padesát. Dnes ji začínám chápat.