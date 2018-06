Elen Černá posiluje s Denisem

Elen se krátce po narození syna Denise vrátila na televizní obrazovku. V pořadu Prima jízda má rubriku o životním stylu. Někteří říkají, že je v něm snad ještě krásnější než dřív. „Co v tom je? Jak to dokázala?“ ptaly se hlavně ženy.

Elen napadlo, že se o svůj zázračný recept podělí. Natočila videokazetu se cviky určenými ke zpevnění postavy. Nahrávka pomůže maminkám, ale nejen jim zpevnit kritické partie, a dokonce uleví od případných bolestí zad.

„Sama jsem byla prvním miminkem tak zaneprázdněná, že jsem neměla čas chodit někam cvičit. Byla jsem ráda, že jsem si pro sebe našla čtvrthodinku denně. Ale ta úplně stačí.“

Na kazetě jsou totiž čtyři čtvrthodinové sestavy: první je pro období šestinedělí s různými protahovacími cviky, další se cvičí s posilovací gumou a zbylé dvě jsou určeny k procvičení celého těla se zaměřením na břicho. „Na závěr ještě radíme, jak umocnit efekt cvičení pomocí automasáží, které se dělají aromaterapeutickými oleji,“ prozradila Elen.

Elen posiluje s Denisem

Šestiměsíční Denis Valenta už váží přes sedm kilo, a tak Elen posiluje i díky němu. Víkend strávil s babičkami, takže ještě přibral. „Byla jsem fandit Alešovi ve Špindlerově Mlýně, kde se konal Světový pohár ve skocích na lyžích. Denise jsme dali na hlídání k mým rodičům do Podřipska. Přijeli i Valentovi. Jak se tam tak pěkně sešli oba dědové a obě babičky, využili toho, že měli Denise na starosti sami a pořádně mi ho vykrmili. V neděli jsme ho vyzvedávali snad dvakrát tak těžkého. Ještě se musím zeptat, co mu dopřávali,“ říká Elen.

Na manželovy závody se Elen moc často nedostane. Tohle byla jedna z mála příležitostí. Nejenže při pohledu na ohromující a zároveň děsivé skoky trpí hrůzou a strachem, ale nemá moc ráda zimu. „Jsem teplomil. Aleš naštěstí hodně cestuje po světě, tak nemusím stát pod svahem často. Ve Špindlu však bylo krásně, dokonce svítilo sluníčko. Takhle se mi to docela zamlouvalo.“

Elen umí po téměř dvouletém soužití se skokanem Valentou zhodnotit i jeho sportovní výkon, navíc v té správné hantýrce. Například „trošku si hrábl“ znamená, že se rukou dotkl svahu. „Aleš před závodem žádné rituály nemá a já se vždycky jen modlím. Když mi zavolá, řeknu mu, že mu držím palce, což ví i bez toho. Sama od sebe ho telefonáty nerozptyluji. Když má chuť, ozve se sám, většinou ještě v noci před závodem. Pak mi dá vědět, jak to dopadlo.“

Na další dítě nepomýšlíme

Elen Černá v současné době zatím žádné další velké projekty nechystá. Syn Denis pro ni nadále zůstává prioritou. „Nechci se s ním o něco připravit, a tak si hodně vybírám, čemu se budu dál věnovat. Musí to být opravdu něco, co mě baví, případně něco, co je spojeno s charitou. Na další dítě nepomýšlíme. Jak byl neplánovaný Denis, tak bude neplánovaný případný další potomek. Zatím se těšíme z Denise, je to povedený kluk.“