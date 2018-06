Elen a Aleš Valentovi už mají sbaleno

"Půlka bytu je zabalena v krabicích, do toho musíme fungovat jako rodina se dvěma malými dětmi. Aleš už navíc trénuje a závodí, a když má dva dny volna, přijede domů a pomáhá. Vnitřky domu už by nám měli každým dnem předávat a my se chceme nastěhovat i přesto, že budou práce kolem ještě pokračovat," říká Valentová.

Čtrnáctiměsíční Denis, který začal před týdnem chodit, a tříměsíční Amelie dovedou myšlenky na stěhování spolehlivě zahnat. "Jsem z nich nadšená. Na to, jak jsou malí, jsou komunikativní a mají spolu hrozně hezký vztah. Když Aminka pláče, Denýsek k ní přicupitá a dělá všechno to, co odpozoroval od nás - dává jí dudlík do pusy, drží ji za ručičku," vypráví Valentová.

Nemůže si vynachválit, že má pár a že se síly v rodině vyrovnaly. "Je úžasné pozorovat, jak jsou oba jiní. Denis je správný rošťák, se kterým Aleš řádí, vyhazuje ho do vzduchu a podobně, Aminka je taková ta něžná holčička, trošku dámička, která nevydrží chvilku ve špinavých plenkách. Na tátu už teď hází oči a já vidím, že to s ním bude umět," říká Elen a chlubí se, že už je zase na své původní váze. "Zpevnila jsem to, co těhotenstvím povolilo, a jsem s postavou spokojená."

Kvůli dětem odmítá práci

Kvůli dětem přerušila i práci v Prima jízdě a domluvila se s její dramaturgyní, že může dát vědět, až se bude chtít vrátit. "Je mi jasné, že situace v televizích se strašně rychle mění a že to místo už být nemusí. Práce mě bavila, ale mám docela široký záběr. Je spousta věcí, které mě baví. Tak uvidíme, co přinese čas a jaké budou možnosti," říká.

Odmítá i nabídky na moderování, kterých teď prý paradoxně přibylo. "Beru jen tu a tam akce, které se konají pro dobrou věc nebo jsou jinak zajímavé. Děti jsou pro mě prioritou a nechci se ošidit o to krásné, co mi dávají."