Elegantní & přitažlivá? Přece v punčochách

Existuje ovšem ještě jeden důvod, proč i mužům jihne zrak při pohledu na krajkové lemy a vzory punčoch. Křehká, romantická a zároveň eroticky přitažlivá Nicole Kidmanová ve filmu Moulin Rouge ovlivnila zájem o vzorované a krajkové punčochy víc, než si mohli návrháři vůbec představit.



Sítě, proužky, lurex

To, co určuje módnost a pohodlí, je barva, vzory a materiály. Bez vlákna Lycra či Tactel nemohou být punčochy nikdy tím, co dokonale tvaruje nohu, a dokonce zvládne zmenšit objem v určitých partiích hned o několik centimetrů.

Pokud jde o barvu, pak se pro letní sezonu staly nejdůležitějšími punčochy v barvách kůže. Tyto takřka make-upové odstíny doplňují odvážnější typy s květinovými vzory, plakátovými tisky, proužky včetně příčných (ale pozor, ty přitahují hodně pozornost ke stehnům), káry či s krajkou. Chybět nemůže samozřejmě ani síťování. To hraje stále důležitou roli, je však třeba, aby u něj byl zachován podtext kůže.

Pokud se objevuje lesklé a luxusní provedení, pak je to zásluhou lurexu. Ty nejmódnější typy punčocháčů a punčoch včetně takzvaných samonosných (na noze je drží silikonový proužek v lemu) lze pořídit nejlépe v prodejnách s luxusním spodním prádlem a sladit je s barvou body či jiného spodního negližé. Právě tady rychle poznáte vliv filmu Moulin Rouge. Eroticky podbarvený půvab krajek a podvazků, zdůrazněný švy, romantickými dezény či motivy kolem kotníků, se mužům prostě líbí.

"Krajkové podvazky a punčochy se prodávají téměř zásadně jen v pátek," říká Iva Matoušková z firmy Pamela, která se specializuje na luxusní dámské prádlo. "Většina zákaznic to vysvětluje tím, že je kupují na přání partnera, který je ochoten zaplatit i docela slušný obnos za romantický večer." Muži, kteří se rozhodnou k nákupu sami, by měli znát výšku partnerky a alespoň přibližný obvod boků. S těmito údaji jim už prodavačky snadno poradí, kterou velikost zvolit. K takzvanému byznys šatníku jsou vhodné buď pleťové odstíny, nebo strohé grafické vzory, případně punčochy s efekty transparence a neprůhlednosti.



Faraoni v punčochách

O tom, že punčochy nejsou žádný novodobý vynález, svědčí nálezy fragmentů pletených punčoch v hrobech egyptských faraonů. A ve středověku nosili hedvábné punčochy jen muži! Revoluci ve výrobě punčoch měl na svědomí vynález pletacího stroje v roce 1759.

S hedvábnými dámskými punčochami ve 20. století pak přišlo něco, co lze označit jako největší šok v dějinách módy. Odhalená dámská nožka se stala největší změnou celého dvacátého století. Zvlášť když v roce 1938 přišly na svět nylonky, jeden ze čtyř symbolů svobody, které v roce 1945 přinesli američtí vojáci do Evropy (dalšími byly coca-cola, žvýkačka a džíny).

V padesátých letech přibyla polyesterová vlákna, poté vlákno Lycra. To se natáhne na čtyřnásobek až sedminásobek původní délky. Proto se punčochy s ním tak dobře oblékají, tvarují postavu a nabízejí i komfort při nošení. Punčochy jsou i mnohem odolnější, takže se jejich vyšší cena - u běžných typů průměrně od 80 korun výše - rozhodně vyplatí.