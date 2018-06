Elegance musí mít styl

Vytvořila tak osobitý styl, že jej v padesátých a šedesátých letech nosily a s větším či menším úspěchem napodobovaly tisíce žen včetně jiných umělkyň. V době její největší slávy se tvrdilo, že existuje «syndrom Hepburnová". Například světově proslulá pěvkyně Marie Callasová si dokonce pověsila fotografii Audrey na zrcadlo. Používala stejný make-up, stejný účes a dokonce - aby se Audrey co nejvíce přiblížila - zhubla 36 kilogramů! Dcera bankéře a baronesy dokázala zjednodušit linie tak, aby se dostala doslova k «podstatě". Typickým příkladem jsou třeba její jednoduché kabátky, jejichž strohá linie se stala předzvěstí trendu, který se dnes označuje minimalismus. Úspěch jejího stylu je pak přičítán tomu, že nebyl vytvořen uměle ve filmových ateliérech, ale vycházel ze samotné podstaty Audrey. Její filmové kostýmy se blížily civilnímu oblečení - a naopak. Když se podíváte na současnou módu, zjistíte, že mnohé z toho, co v padesátých a šedesátých letech prosadila do módy mladicky křehká Audrey, je v současné době nejmódnějším trendem. Stačí si jen připomenout pro ni tak typické kalhoty s úzkými nohavicemi a malými rozparky v délce těsně nad kotníky, které Audrey na svých častých cestách do Afriky doplňovala teniskami, tričky a krátkými topy. Dnes jsou tyto Capri kalhoty v této - a v ještě kratší délce pod kolena - nejmódnějším hitem. Vůbec celý styl Audrey lze označit jako casual, tedy styl, jenž se svým civilním pojetím tolik osvědčil u městské módy. Byla to právě ona, kdo v šedesátých letech začal nosit ležérní styl využívající bavlnu, len či žerzej. Ona začala důsledně nosit kalhotové kostýmy a trenčkot, které ovšem pomocí doplňků a kabelek dodávaly její chlapecky štíhlé postavě velmi ženský charakter stejně jako bohatě nabírané sukně do zvonu. (Obdobně by měly postupovat všechny ženy, které neomračují okolí svým horním objemem.) Vždy dokázala zdůraznit to, co na ní bylo krásné. Její přítel, módní návrhář Hubert de Givanchy, který ji oblékal po řadu let, pro ni například navrhl slavnou halenku s plisovanými rukávy. Štíhlé ruce a graciézní pohyby ženy, která se řadu let věnovala baletu, proměnily tento kus oblečení v nezapomenutelný zážitek. Tak velký, že po letech Givanchy «proměnil" halenku ve flakon pro vůni Amarige. Audrey však vstoupila nezapomenutelně i do dějin doplňků. Byla to právě ona, kdo nevyšel bez černých brýlí na očích, ale hlavně ve vlasech jako s čelenkou. Šátky povýšila na módní pokrývku hlavy a zároveň si je dokázala koketně uvázat kolem krku tak, jako už nikdo po ní. A klobouky? Když se v roce 1957 ve Wilderově filmu objevila Audrey v klobouku, dosáhl prodej tohoto doplňku rekordních čísel. Jako pocta slavné herečce (Adrey by v dubnu oslavila 70. narozeniny) se ostatně letos objevil obdobný typ klobouků s lehce klopenou střechou všude ve světě, a to i u nás. Není proto náhodou, že právě Audrey Hepburnové byla nedávno v muzeu Salvatora Ferragama v Miláně otevřena výstava fotografií, šatů a doplňků, které se staly symbolem módnosti i nevtíravé elegance.