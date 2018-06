Electra šokovala účesem, Hiltonová se vdávala

Celebrity na prezentace svých kolekcí zvou samotní návrháři. Není totiž pro designéry lepší reklama, než když se na přehlídce objeví například taková Paris Hiltonová.

Na hotelovou dědičku vsadil například módní dům Heatherette, Luca Luca či návrhář Max Azria. Ten kromě sester Hiltonových na své show přivítal zpěvačku Christinu Milanovou, herečku Denise Richardsovou či Kevina Kostnera s manželkou.

Na tradičním týdnu módy nechyběla ani herečka Carmen Electra, která se v New Yorku představila jako manekýnka na přehlídce značky Imitation of Christ. Kráska z Pobřežní hlídky módní experty šokovala svým účesem, který jí stylista upravil do obrovské natupírované helmy.

Roli modelky si vyzkoušela také Paris Hiltonová. Ta si na prezentaci značky Heatherette dokonce zahrála na nevěstu. Společnost jí dělala sestra Nicky i několik dalších známých tváří. Návštevníci módní show tak měli možnost vidět také herečku Menu Suvari či zpěvačku Kelis. Všechny krásky se na molu chovaly jako pravé profesionálky a nadšené publikum je odměnilo dlouhým potleskem.

Událostí newyorského feshion weeku byla rovněž přehlídka návrháře Marca Jacobse. Na ní se objevily herečky Eva Mendesová, Demi Moore, ale i údajně těhotná Victoria Beckhamová, která si pro nové modely doletěla až z rodné Británie.