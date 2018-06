"Eiffelovka" svítila modře naposledy

Efekt, který měl skončit 31. prosince 2000, však měl takový úspěch u návštěvníků i obyvatel Paříže, že bylo rozhodnuto show prodloužit o dalšího půl roku.

Správa Eiffelovy věže současně chtěla na Silvestra podívanou ještě vylepšit a nechala rozmístit na žárovky modré kryty, aby se věž rozsvítila s příchodem tisíciletí modře. To ale způsobilo, že pro pozorovatele ze vzdálenosti větší než 100 metrů byly modré odlesky přes obvyklé večerní nasvícení stavby skoro neviditelné.

Na své si přišli jen vytrvalci, kteří si počkali do jedné hodiny ráno, kdy se zhasíná večerní osvětlení věže a naposledy se do úplné tmy rozsvítila modrá světla.

I když mělo modré světlo "Eiffelovku" zdobit až do dubna, dnes v noci na ní vylezou horolezci, kteří sejmou z 20.000 žárovek modré kryty. Od víkendu by měla jedna z

nejnavštěvovanějších památek světa večer opět zářit bílými záblesky.

Ty by měly věž zdobit přinejmenším první polovinu roku. Již nyní se zvažuje, že by úspěšný efekt zdobil věž trvale, ale autor nynějšího osvětlení Piere Bideau je proti tomu. Celý efekt zevšední a za pár let si ho nikdo nebude všímat - slavit se nemůže každý rok, řekl.