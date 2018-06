Egyptští poslanci usnadnili ženám rozvod

Státní ministr parlamentních záležitostí Kamál Muhammad Šazlí zdůvodnil nutnost manželova souhlasu s ženiným cestováním, tím že každý zákon musí být v souladu s islámským právem šaría. Podle něj nesmí žena cestovat bez manželova souhlasu. Poslanci, mezi nimiž je 99 procent mužů, tento škrt uvítali potleskem. Předseda parlamentu Fathí Surúr to interpretoval jako souhlas, o němž již není třeba hlasovat.

Pro egyptské ženy bude v otázce cestování tedy platit zákon ze 70. let. Úřady nesmějí vydat ženě pas bez souhlasu manžela, který se musí osobně dostavit do výdejny a podepsat formulář žádosti o vydání pasu. Manžel může ženě zabránit v cestování i tehdy, když už jeho choť pas má, a to tak, že na ni upozorní celníky.

Nově schválený návrh zákona obsahuje rovněž článek o rozvodu. Na rozdíl od minulosti budou moci Egypťanky dosáhnout zrušení manželství, když oznámí, že se chtějí odloučit kvůli nepřekonatelnému odporu k manželovi, a když se vzdají nároků na finanční vyrovnání. Soud, u něhož žena podá žádost o rozvod, určí dva zástupce z rodin obou manželů. Když tito lidé potvrdí existenci nepřekonatelného odporu, žena bude muset před soudem prohlásit, že manžela nenávidí a bojí se, že nebude moci splnit manželské povinnosti určené Bohem.

Za současného stavu věcí se Egypťané - muži - rozvádějí tak, že na úřadu registrujícím sňatky vyplní formulář. Manželka přitom nemusí být o zápisu vůbec informována. Žena usilující o odloučení naproti tomu může rozvodovým řízením strávit několik let. Žádat může pouze tehdy, prokáže-li špatné zacházení, zatímco muž může ženu zapudit bez udání důvodu.

O novém rozvodovém zákonu se vede v egyptském tisku několik dní široká debata. Odpůrci tvrdí, že novinka přivodí rozpad mnoha rodin.