Egypťan loví vši i hady pro univerzity

Lov pro potřeby vědy zdědil po otci, dědovi a pradědovi. "Každý doktor, který absolvoval nějakou univerzitu v Egyptě, měl co dělat s mou rodinou," říká. Výnosný, ale často nebezpečný podnik je prý v rodině 300 let. Prvními zákazníky byli zahraniční vědci působící v Egyptě.

Al-sajjád znamená v arabštině lovec. Lovem se zabývají všichni Muhammadovi příbuzní, a to i když mají jiné hlavní zaměstnání. Muhammad bydlí v dvoupatrovém domě ve vesnici Abú Raváš vzdálené 25 kilometrů západně od Káhiry. Jeho největším zákazníkem je káhirská univerzita. Loni jí odevzdal "kořist" za 200 tisíc egyptských liber (58 tisíc dolarů). To je ohromné bohatství v zemi, kde mnozí nevydělávají měsíčně ani 100 dolarů. Muhammadovy zakázky znějí někdy na 500 vší nebo několik desítek hadů. Čím vzácnější zvíře je, tím víc za něj dostane.

V Abú Raváši se lovem zabývá skoro každý. Je zde hodně druhů hmyzu a malá vzdálenost od Káhiry umožňuje univerzitě nakupovat pohodlně potřebné vzorky pro studenty. Do Abú Raváše volají i zástupci podniku zabývajícího se biologickými produkty a vakcínami. Vyrábí se tam protilátky proti hadímu uštknutí a kousnutí škorpiona. Cenné výrobky se z Egypta vyvážejí do 26 zemí.

Sajjád se na lov vypravuje jednou za čtrnáct dní a někdy dorazí až na Libyjskou poušť na západě země nebo do horního Egypta. Začal s tím jako dítě a i on teď bere s sebou dva syny, šestiletého Isláma a o rok mladšího Ahmada. Dbá ale na to, aby chlapci lovili zatím pouze nejedovaté hady. "Je to nebezpečné, ale nikdy bych svou práci nevyměnil za nic jiného," říká.