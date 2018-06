Edward a Sophie si řekli své ano

Narozdíl od předchozích královských svateb se jednalo o velmi moderní a civilní záležitost bez pompéznosti a doslova pohádkové výpravnosti, která doprovázela například tzv. "svatbu století" prince Charlese a Diany Spencerové v roce 1981.



Ženich i nevěsta původně plánovali zcela soukromou svatbu v kruhu nejbližších příbuzných a přátel, bez účasti veřejnosti a sdělovacích prostředků. Nakonec však souhlasili s kompromisním řešením - svatební obřad v kapli sv. Jiří na windsorském zámku se sice konal pouze za účasti 550 pozvaných hostí, ale televizní přenos ho přiblížil nesčetným divákům v nejrůznějších zemích světa. A navíc přímo v zámeckém areálu bylo vyhrazeno místo pro dalších osm tisíc zájemců, kteří si zakoupili vstupenky.



Na svatbu nebyli pozváni žádní politici, ale ministerský předseda Tony Blair předem vyjádřil přesvědčení, že oba novomanželé spolu budou "nesmírně šťastní".

Civilní ráz svatby se projevil už od prvních okamžiků - ženich spolu se svými dvěma staršími bratry Charlesem a Andrewem, kteří mu byli za svědky, přišli do kaple pěšky v dopoledním společenském obleku. Pozvané dámy nemusely mít na hlavě klobouk, který je jinak nedílnou součástí oblečení při podobných příležitostech - i když některé z nich toto přání ženicha a nevěsty ignorovali, jako například osmadevadesátiletá královna matka, tedy ženichova babička.



S obrovským napětím byl očekáván příjezd nevěsty, která do kaple dorazila v černém rolls-royce v doprovodu svého otce Christophera. Její svatební šaty, které byly předmětem nejrůznějších dohadů, se setkaly s všeobecným nadšením a obdivem - podle odborníků se v nich snoubila modernost se středověkou inspirací. Dlouhé hedvábné šaty s vlečkou ve stylu Quinevere, manželky krále Artuše, byly ručně pošité více než třemi sty tisíci perlami a křišťály. Hedvábný závoj, který halil nevěstinu tvář, byl rovněž vyzdoben křišťály, a diamantová tiara ve vlasech byla ze soukromé sbírky královny.



Kouzelné oblečení měli na sobě čtyři družičky a mládenci - děti ve věku od pěti do osmi let. V modrých sametových pelerýnkách a kloboučcích s bílou kokardou a pštrosím pérem povlávajícím ve větru byly miniaturní napodobeninou rytířů podvazkového řádu.



Církevní obřad, který provedl norwichský biskup reverend Peter Nott, trval zhruba pětačtyřicet minut. Kaple sv. Jiří byla vyzdobena desetitisíci květy a nevěsta držela kytici ze zahradních růží, konvalinek a frézií. Vážnost obřadu byla na chvíli odlehčena úsměvnou epizodkou, když princ Edward několik vteřin zápasil s prstenem, který se pokoušel nasadit nevěstě na prst.



Televizní diváci byli možná zklamáni, že se novomanželé po obřadu nepolíbili před kamerami, ale bylo to úmyslné opomenutí, protože oba chtěli, aby jejich první manželské políbení bylo opravdu soukromé. Opět na rozdíl od svateb starších sourozenců prince Edwarda, kdy jejich intimní okamžiky sledoval celý svět na obrazovkách televizorů.



Po skončení svatebního pořadu nejprve Edward a Sophie spolu se svými rodinnými příslušníky pózovali na schodech pro fotografy a pak se vydali v otevřeném kočáru na krátkou projížďku městem. Podle odhadu bylo v ulicích Windsoru kolem třiceti tisíc diváků, povětšinou s britskými vlaječkami, kteří novomanžele nadšeně pozdravovali.



Královská svatba byla tedy nepochybně pastvou pro oči věrných stoupenců britské monarchie, kteří se neskrývali svými sympatiemi a přáními všeho nejlepšího pro novomanželský pár. Mnozí z nich, možná většina, byli turisté ze široka daleka - a kuriózní je, že velké procento tvořili občané Spojených států, které se před více než dvěma sty lety odtrhly od britské koruny (že by nostalgická touha po ztracené pompéznosti konstituční monarchie?) a Australané, kteří dnes ve své zemi čelí sílícím snahám o vyhlášení republiky.



Princ Edward dostal k svatbě - samozřejmě kromě mnoha dalších darů - od své matky nový šlechtický titul: od soboty je hrabětem z Wessexu a vikomtem ze Severnu a oficiálně bude oslovován jako hrabě z Wessexu nebo lord Wessex. Ani jeho žena nepřišla zkrátka - její titul bude znít Její královská výsost hraběnka z Wessexu, i když po návratu do zaměstnání prý bude používat civilní jméno Sophie Wessexová.

Předchozí očekávání

Žádná svatba se neobejde bez paniky na poslední chvíli. Tady se na poslední chvíli zjistilo, že odstín Sophiiných bot neladí s barvou šatů. A tak, jako v Popelce, nastala honba za správnými střevíčky pro budoucí princeznu.



Nedávno jmenovaný nový poeta-laureatus Andrew Motion napsal, jak se sluší a patří na dvorního básníka, při příležitosti princovy svatby báseň. Jeho dvanáctiřádkové Epithalamium, realistická rada mladému páru o závazcích moderního manželství, přijali někteří pro jeho civilnost a střízlivost s pochopením, u jiných si vysloužila jeho první sloka označení "ostudná", druhá "nudná" a třetí "O.K."



Princ Edward, který si příliš nepotrpí na publicitu, krátce před svatbou v televizním interview odpověděl těm, kdo dumají nad tím, proč si bere za ženu "obyčejnou" dívku, a ne aristokratku: "Náhodou už to tak je, že se milujeme. A to je to nejdůležitější ze všeho."