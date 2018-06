Edmund Hillary byl první

li v lidských silách dosáhout vrcholu Mt.Everestu. Ani s použitím kyslíku jsme si vůbec nebyli jistí, zda nepadneme mrtví nebo něco tkaového". Emund Hillary nepadl mrtvý na vrcholku Mt.Everestu. 29.května 1953 stanul on a nepálský šerpa Tenzing Norgay na vrcholku Everestu, nejvyšším bodu na zemi. Podařilo se jim to, na čem jiní ztroskotali a přežili výstup, který stál životy velkých cestovatelů před nimi. Do té doby žil Edmund Hillary relativně neznámý v Aucklanmdu na Novém Zélandě jako včelař, ale bezprecedentní výstup na nejvyšší horu světa mu přinesl slávu, kterou si sotva mohl představit. V následujících letech vedl expedice na jižní pól a do jiných vzdálených koutů světa, ale vracel se často do hor Nepalu, scény jeho největšího triumfu. Dnes, kdy jeho horolezecké dny jsou za ním, věnuje Sir Edmund Hillary svou energii otázkám ochrany životního prostředí a humanitárnímu úsilí ve prospěch nepálského lidu.