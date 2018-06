Edita na Miss Europe oslaví narozeniny

Kromě návštěvy kadeřnice musí ještě před odletem vyřešit s návrhářkou Beatou Rajskou, co na sebe.

"Vyzkoušely jsme s Beatou zatím čtvery šaty, většinou jsou delší, zdobené, průhledné. Finálové budou zlaté, s korzetem," prozradila modrooká blondýna, která na Miss Europe své 19. narozeniny.

Hortová zatím nikoho ze soutěžících nezná. Od první vicemiss Michaely Wostlové ale dostala číslo na Miss Slovensko, se kterou se chce spojit. Zároveň od ní a od Miss ČR Jany Doleželové vyzvídala, jak to na podobných soutěžích chodí.

"Ptala jsem se jich, kolik si braly kufrů a jaké jsou holky. Říkaly, že většinou je to tak, že o sebe finalistky hrozně dbají a pečují, že nevylezou z hotelu, aniž by se nalíčily a učesaly..., že je to takový velký boj. Pár holek to bralo s nadhledem, ale těch bylo málo."

Vzhledem k tomu, že v Paříži ještě nebyla, doufá, že se podívá i po městě. Těší se nejen na památky, ale i na nakupování. A čeho se nejvíc bojí? "Že mě tam někdo unese a už se nikdy nevrátím," poznamenala s úsměvem. Kromě toho se v rámci příprav podívá i do Tunisu, kde se budou dívky hlavně seznamovat a poznávat.

Studentka Střední průmyslové školy v Brně se zpět do Prahy se vrací 13. března.