Edita Hortová chce do Prahy

"Teď právě mám po přijímacích zkouškách na právnickou fakultu a na ekonomickou školu v Praze. Výsledky se teprve dozvím, ale myslím, že větší šance mám na ekonomce. Přijímačky na práva byly hrozně těžké. Studovat dál bych ale určitě chtěla, rozhodně se nechci živit jen modellingem," pokračuje.

"A pokud by to letos nevyšlo, rozhodovala bych se mezi studiem na jazykové škole a odjezdem do zahraničí."

Praha však láká Editu Hortovou víc než cizina.

"Kdyby mě vzali na školu do Prahy, byla bych ráda i kvůli práci. Tady se totiž koná nějaký casting snad každý den. V Brně, odkud vlastně pocházím, je to o něco horší. Jinak ale nevím, jestli by se mi vyplatilo bydlet tady, spousta věcí je tu mnohem dražších než jinde," dodává.

"Narodila jsem se v Třebíči a v šesti letech jsem se přestěhovala s rodiči do Brna. Od té doby se považuji za Brňačku, ale nijak to nepřeháním a s Pražáky se nehašteřím. Obě města mají své klady i mínusy a lidé jsou všude stejní. Bez ohledu na to, jestli jezdí šalinou, anebo tramvají," uzavírá s úsměvem.