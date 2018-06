Starat se o dítě je náročné, jsem nevyspalý, říká Redmayne

Držitel Oscara za roli Stephena Hawkinga ve filmu Teorie všeho se před čtyřmi lety oženil se svou dlouholetou láskou Hannah a před pár měsíci přišel na svět jejich první potomek. Původně si herec myslel, že vše půjde hladce a jejich holčička bude hodná a nebude brečet. Teď už je mu jasné, že jeho představy byly nereálné a zažívá bezesné noci.



„Je naprosto božská. Jmenuje se Iris. Než se stanete rodiči, slýcháte od svých kamarádů o bezesných nocích a než se nadějete, začne se to týkat i vás. I vy jste najednou ten chlápek, který má pocit, že má neustálý jet lag (pásmová nemoc, pozn. red.) a je závislý na kofeinu, který ho udržuje při smyslech. Takový jsem teď zkrátka já. Je to náročné,“ popsal v rozhovoru pro magazín Time Out.

„Ale když se pak na mě moje dcera usměje ve tři hodiny ráno, když ji držím v náručí, všechno jí odpustím. Moje srdce poskočí a zalije mě neskutečně blažený pocit a jsem šťastný. Všechny ty probdělé noci za to stojí,“ pokračoval herec, který se prý obával toho, že bude úzkostlivý otec.

„Nakonec je to všechno jinak. Měl jsem strach z toho, že bude brečet, když někam budeme cestovat letadlem a měl jsem strach o ni. Ale umí být tak klidná,“ doplnil.

Eddie prý nikdy nebyl šťastnější. S partnerkou jim to klape a sám nemůže uvěřit tomu, že má až tak velké štěstí, protože dle svých slov žije s láskou svého života. „Víte, máme si pořád co říct. Pořád se spolu smějeme, pořád po sobě toužíme. Máme společné přátele, za léta společného soužití a dlouhého přátelství o sobě víme všechno, je to krásné,“ dodal.

Redmayne si svou dětskou lásku vzal po dvouletém vztahu v zimě roku 2012. Předtím byli dva měsíce zasnoubeni.

Eddie Redmayne se proslavil rolemi ve filmech Královna Alžběta: Zlatý věk, Divoká krása, Můj týden s Marilyn nebo Bídníci. V posledním snímku Teorie všeho si zahrál geniálního fyzika Stephena Hawkinga, který dorazil také na londýnskou premiéru.

Redmayne hraje hlavní roli v aktuálním filmu Fantastická zvířata a kde je najít: