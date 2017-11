Oscarový herec Eddie Redmayne bude dvojnásobným tatínkem

„Eddie a Hannah Redmayneovi s potěšením potvrzují, že očekávají druhého potomka,“ uvedl mluvčí dvojice pro E! News.

Herec, který za svůj výkon ve filmu Teorie všeho získal v roce 2015 Oscara, se v minulosti nechal slyšet, že by si přál velkou rodinu.

„Než se stanete rodiči, slýcháte od svých kamarádů o bezesných nocích a než se nadějete, začne se to týkat i vás. I vy jste najednou ten chlápek, který má pocit, že má neustálý jet lag (pásmová nemoc, pozn. red.) a je závislý na kofeinu, který ho udržuje při smyslech. Takový jsem teď zkrátka já. Je to náročné,“ popsal v rozhovoru pro magazín Time Out.

„Ale když se pak na mě moje dcera usměje ve tři hodiny ráno, když ji držím v náručí, všechno jí odpustím. Moje srdce poskočí a zalije mě neskutečně blažený pocit a jsem šťastný. Všechny ty probdělé noci za to stojí,“ dodal.

Eddie a Hannah se poznali ještě na střední škole, on byl spolužákem prince Williama na prestižní Eton College, ona chodila do nedaleké dívčí školy.

Hannah Bagshawe a Eddie Redmayne (Los Angeles, 28. února 2016)

Dohromady se dali až v roce 2012, když herec natáčel v Itálii muzikál Bídnici. Hannah je jeho velkou oporou. Hvězda filmů Můj týden s Marilyn, Dánská dívka nebo Fantastická zvířata a kde je najít je barvoslepá. Herec v jednom rozhovoru prozradil, že mu přítelkyně dokonce musí pomáhat s výběrem oblečení, aby mu k sobě ladilo.

Vzali se v roce 2014. Redmayne ještě před žádostí o ruku požádal o svolení ke sňatku jako správný gentleman jejího otce.