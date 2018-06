To mu zřejmě nebrání věnovat se naplno svému povolání. Murphy v současné době točí tři filmy, v nichž hraje hlavní úlohy (Showtime, The Adventures of Pluto Nash, I Spy).

Kromě toho podeplsal také smlouvu na pokračování animované komedie Shrek, která se v loňském roce na celém světě těšila velkému diváckému zájmu. Murphy propůjčil svůj hlas jedné z hlavních postav snímku.