Herec Eddie Murphy se v padesáti sedmi letech stal podesáté otcem

Herec Eddie Murphy se rozhodl své jmění nabyté hollywoodskými trháky investovat do potomků. O víkendu se mu narodilo už desáté dítě. Přítelkyně Paige Butcherová mu v pátek 30. listopadu porodila chlapečka Maxe Charlese. Se slavným komikem má herečka již druhé dítě, před dvěma roky s ním přivedla na svět dcerku Izzy Oonu. „Matce i synovi se daří dobře,“ potvrdil magazínu People Eddieho mluvčí.

Murphy má s první manželkou Nicole pět dětí – osmadvacetiletou Briu, pětadvacetiletého Milese, třiadvacetiletou Shayne, osmnáctiletou Zolu a šestnáctiletou Bellu.

S bývalou přítelkyní Paulette McNeelyovou má šestadvacetiletého Erika, s Tamarou Hoodovou sedmadvacetiletého Christiana. Se zpěvačkou Spice Girls Mel B má jedenáctiletou Angel, o niž se však prý příliš nestará. Mel B dokonce musela žádat soud o uznání otcovství a vyměření alimentů.

„Víte, co je nejvtipnější? Žádné z mých dětí mi není podobné. Jsem si jistý, že to říkají všichni rodiče, ale všechny mé děti se od sebe zásadně liší. Žádné z nich není roubem starého stromu. Všichni mají něco svého výjimečného. Jsou to opravdu skvělé děti,“ liboval si před časem Eddie.

Komik se nyní věnuje hlavně rodině a přítelkyni. Kdysi byl ovšem posedlý hlavně sám sebou. Před lety se svěřil, že před zrcadlem tráví několik hodin denně.