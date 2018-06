Ed Norton podvádí Salmu Hayekovou

Ed se s přáteli chtěl před několika dny pobavit ve vyhlášeném losangeleském nočním klubu Four Deuces. Netušil však, že tady na něj bude číhat svůdná modelka Tracey Banksová.



Dívka si v baru přivydělávala jako tanečnice a když uviděla Nortona, rozhodla se, že ze sebe vydá maximum, aby herce a režiséra v jedné osobě okouzlila.



"Tracey je mimořádně krásná žena. Její křivky a perfektní figura nenechává chladným žádného muže. Všichni jí byli očarováni a pohledy všech mužů patřily jen jí. Ale všichni zůstali jen u těch rozkošných pohledů, nikdo se neodvážil o něco víc. Jen Ed se rozhodl, že s Tracey začne flirtovat. Nutno dodat, že se mu to dařilo. Začal se jí dvořit a vůbec se choval jako kohout mezi slípkami," uvádějí doslova návštěvníci baru.



"Na vlastní uši jsem slyšel, jak Ed Tracey zval na projížďku svým elektrickým automobilem. Bylo mu jedno, že ho slyší smetánka a kolegové z celého Hollywoodu. Nedbal na pověst, byl zhypnotizovaný Traceyinou krásou," tvrdí jeden z vlivných návštěvníků baru, který se se svým zážitkem ochotně svěřil deníku The Sun.



V Hollywoodu se začalo šuškat, že si Salma nechá od mužů všechno líbit. Herečka všem proto obratně vzkázala: "Je to jeho věc, nejsem hlídací pes."

16. místo - Salma Hayeková