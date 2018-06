Ed Fagan, muž tisíce tváří

Jednou je to "zlý" právník, který div nekřičí, že Temelín smete z povrchu země. Jednou je to "beránek", který racionálně, bez emocí jedná se státními úředníky. Americký právník Ed Fagan jako by měl tisíc tváří a ve správnou chvíli nasadí tu, která se mu zrovna nejvíc hodí."Mám pocit, že dokáže vyvolat takový dojem, jaký zrovna potřebuje," charakterizuje Fagana předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Setkala se s ním ani ne před týdnem, v pondělí, na téměř utajené schůzce a Fagan rozhodně nevystupoval jako den předtím v České televizi, kde křičel na moderátora, proč do studia nepřišli ministři průmyslu, zahraničí a vnitra. "Ví, jak se kdy chovat," říká Drábová. Při jednání s ní byl klidný, věcný, rozumný. Ještě před čtyřmi lety byl Ed Fagan zcela neznámý americký právník, který pomáhal drobným klientům vymáhat odškodnění za zranění při nehodách a pracovních úrazech. Pracoval v malé kanceláři bez sekretářky a den po dni mu rostl dluh (jeden čas dlužil 230 tisíc dolarů). Neplatil například za inzeráty v newyorském telefonním seznamu - zlatých stránkách. Pak se však najednou proslavil jako obhájce obětí nacismu. Zastupuje též oběti havárie lanovky v rakouském Kaprunu a teď i farmáře, kteří se cítí poškozeni postupem svých vlád v boji proti nákaze "šílených krav". Ale na stránky novin se dostal už dříve: pro pomluvu ho žaloval hrdina akčních filmů Sylvester Stallone. Fagan nařkl Stalloneho, že se snaží od jednoho z jeho klientů dostat obrazy, které herec údajně sám namaloval. Stallone později žalobu stáhl. Proč si Fagan vybral Temelín? Sám tvrdí, že to dělá z bohulibých důvodů. Temelín je zlo, tvrdí v kostce Fagan. Říká, že jedná "jménem potenciálních rakouských a jiných obětí" a "na ochranu dětí, rolníků, obchodníků a obcí v sousedství Temelína a v celé Evropě". Tvrdí, že za práci nepožaduje honorář. Nemůže být však za Faganovým zlatým srdcem také něco jiného? "Možná, že on ten spor bere tak, aby se dostal do povědomí a pak zastupoval ekologické iniciativy proti všem jaderným elektrárnám," uvažuje expert na mezinárodní právo Vladimír Balaš, podle něhož by zastupování protijaderné lobby v celoevropském měřítku byl pro právníka skvělý kšeft. To, že jde Faganovi jen o zviditelnění a o byznys, naznačují i jiné případy. Televizní stanice ABC uvedla, že jediné, co Fagana při podpisu finální smlouvy o odškodnění obětí nacismu loni v létě v Berlíně zajímalo, byla výše jeho odměny. "Hurá za dalším soustem," napsal na Faganovu adresu deník Hamburger Abendblatt poté, co se americký právník rozhodl zastupovat zemědělce v kauze "šílených krav". Žádná pěkná slova nemají pro Fagana ani jeho bývalí, méně výnosní klienti. Tvrdí, že je advokát nechal na holičkách poté, co se vrhl na mediálně a finančně zajímavý případ obětí nacismu. Některé oběti holocaustu však podle ABC Fagan zcela ignoroval, když se snažily zjistit, jak si jejich případ vede. A v některých případech dokonce zmeškal konečný termín pro dodání dokumentů, které měly podpořit žádost o kompenzaci. Podle deníku The New York Times Faganův zisk činil v kauze oběti nacismu čtyři miliony dolarů. Nemůže se něco podobného stát i v kauze Temelín? "Ne, nehraju hru pro svůj prospěch a své jméno," přísahal před novináři Fagan. "Na to je Temelín ohromně vážná věc, která se dotýká desetitisíců obyvatel."