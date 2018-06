Eben: TýTý potřebuje novou krev

Na otázku, zda se nebojí ústupu ze slávy, se jen usmál: "Já bych se skoro spíše bál tam zůstat. Domnívám se, že deset let, které to dělám, je opravdu maximum. Ono se sice říká, že třeba Billy Crystal moderoval Oscary šestnáct let. Ale když se na to podíváte blíže, zjistíte, že mezi oběma moderátorskými vystoupeními je veliký rozdíl. On vystoupí na začátku, udělá úvodní setkání, a pak se tam během večera objeví třeba ještě dvakrát. Kdežto já jsem na pódiu celou dobu. Kromě toho si myslím, že každý člověk se opotřebovává a potřebuje nějaké nové impulsy, a konečně že i ten program potřebuje novou krev."



Lepší zakončení svého působení v pořadu Tý Tý si Marek Eben nemohl představovat ani v nejlákavějších snech. Nejen, že dostal cenu absolutního vítěze, protože byl nominován ve dvou kategoriích a získal tak nejvíc diváckých hlasů, ale při přebírání ceny celé Hudební divadlo v Karlíně spontánně povstalo a tleskalo, což je v hereckém světě výraz největší úcty a uznání. (Výjímkou byla zřejmě skupinka kolem Vladimíra Železného. Ředitel Novy po vyhlášení absolutního vítěze prý dokonce přepočítával hlasy na vlastní kalkulačce).



Popularita je věc příjemná, ale má i stinné stránky: "Když vstoupíte do vagónu metra a přistoupí střední průmyslová škola - tak to je peklo! Nikdo se nebaví s vámi, ale všichni se baví o vás, ovšem tak, aby to všichni slyšeli. A bývá to velmi nevybíravé," řekl Marek Eben. "V takovém okamžiku se modlíte, aby už vlak zastavil, abyste pokud možno změnili vagón či linku, anebo abyste si vzali taxíka."

Marek Eben se chystá v březnu spolu se svými bratry natočit novou desku: "Po sedmi letech jsme se zase rozhodli to spolu zkusit."

