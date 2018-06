Eben, Mareš i Stašová. Podívejte se, co vám v roce 2013 přejí hvězdy

"Nedejte se otrávit a věřte, že ten svět není tak hrozný, jak se píše v novinách," říká Marek Eben.

"Přeju, abyste chodili na iDNES.cz. A hlavně přeju lidem, který ho připravují, aby je nenapadlo měnit design. Teď, jak to vypadá, se mi moc líbí. iDNES.cz mám rád takhle, jak vypadá," dodává zase Leoš Mareš.

To zpěvačka Monika Absolonová myslí především na životní jistoty. "Hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější. A přeju, aby nám rok 2013 přinesl samá pozitiva a sociální jistoty."

Originální je i Dana Morávková. "Do nového roku přeji hodně zdraví, a protože na Titaniku zdraví byli, tak ještě hodně štěstí a ať se vám plní sny."

"Já vám přeji, aby vám vycházelo to, co nemůžete sami ovlivnit. Protože to, co můžeme ovlivnit, uděláme sami. A to, co ne, tak aby nám tam nahoře pomohli. Přeju vám to, sobě taky," shrnuje pak herečka Simona Stašová.

Zpravodajský portál iDNES.cz se k přáním připojuje.