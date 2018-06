Džíny za mořem: žádný protest, prostě nuda

Studie zveřejněné letos v létě ukázaly, že roční prodej džínů poklesl ve Velké Británii zhruba o 8 až 13 procent. Klasické džíny nejsou už nic extra. Žádný protest, prostě normál, něco, co stále častěji nosí i břichatí tatíci. Do útoku mezitím zatroubily "bojové" kalhoty, které poprvé po dvaceti letech ohrožují džínový monopol. Už třetí rok trvá nejen zájem o klasické šedozelené maskáče (letos inovované kompromisním laděním do šedomodra), ale hlavně o pískové, béžové nebo khaki plátěné kalhoty s nakládanými kapsami s patkou po straně nohavice. Letos v létě to přestala být záležitost hrstky provokatérů: takzvané combat trousers nebo cargo pants zaplavily ulice. Například v ulicích britských měst je nosila asi polovina lidí mladších třiceti let. Teď ale bojové kalhoty čeká křest ohněm - lépe řečeno zimou. Udrží se, až uhodí mrazy? Nebo se přestěhují do výprodeje a džíny se ze své letní prohry opět vzpamatují