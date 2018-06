Džíny byly, jsou a budou

Kovový efekt u džínů odpovídá trendu technomateriálů.

(Kapsáčům ostatně podlehli i malí caparti, koneckonců první, kdo je nosil, byl slavný krteček Zdeňka Millera). Pokud jde o streč, pak pro výrobce džínů nebylo nic snazšího než přidat do bavlny elastanové vlákno - a strečové džíny byly na světě. Stačilo změnit střih, přidat kapsy - a cargo kalhoty neboli kapsáče v džínovém provedení mohly vyrazit do ulic. Džíny však také vyhrály svůj souboj s techno materiály, jejichž používání se koncem milénia stává pro výrobce nikoliv úspěchem, ale nezbytností. Na trhu džínů se totiž objevily nové materiály, Metallic a Ceramic. Pod prvním označením najdete látku protkanou kovovými vlákny, která mají díky mědi antistatické vlastnosti. V kolekci H.I.S. je najdete hned ve dvou provedeních. První představuje bavlněný modrý denim s kovovými vlákny, druhé má složení polyester, polyuretan a samozřejmě metal. O efektním vzhledu nelze pochybovat, cena je v druhém případě ovšem výrazně vyšší než u běžných džínů. Zajímavou novinkou bude také tkanina obsahující keramické vlákno, Ceramic. Poprvé se tento materiál začal používat už v sedmdesátých letech, protože úspěšně odolával vysokým teplotám. Proto se z něj šilo oblečení pro automobilové závodníky. Dokonce NASA zkoumala materiály s keramickým vláknem, aby se zabránilo problému s přehříváním při vstupu kosmických lodí do atmosféry Země. Látka obsahující keramické vlákno totiž dokáže skvěle odolávat kolísání teplot i nebezpečnému působení UV paprsků. Během let se výrobcům podařilo »doplnit« vlákno diolesterovou pěnou a vytvořit polyesterové vlákno s označením Ceramic. To se pak namíchá s bavlnou, viskózou či lnem - a je tu skvělý materiál pro celoročně nošené džíny. Kombinace viskózy, elastanu a Ceramicu je totiž lehká a prodyšná jako bavlna, a přitom za vysokých teplot chladí a v zimě zase hřeje. Navíc ji lze prát jako běžné džíny.