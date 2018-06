Džínsy budou zase tmavě modré. Zapomeňte na jinou barvu.

Ostatně nevrátila se jen barva, ale i úzké střihy nohavic a vestiček, v nichž si člověk připadá jako v oblečení po mladším bratrovi. Prostě šedesátá léta jsou věčná. Tisíce mladých lidí si tenkrát v tmavě modrých džínsech (či texaskách) lehalo do van s horkou vodou, aby se na nich "srazily" tak, že svlékání hadí kůže je vedle toho příjemnou a snadnou záležitostí.No, samozřejmě že s kalhotami připomínajícími hrubou celtovinu by už dnes výrobci neuspěli. Pohodlí! To je heslo, po němž zhýčkaný zákazník volá na prvním místě. A tak se místo pevné látky, která Levi Straussovi posloužila na pracovní kalhoty, jež musely vydržet úplně všechno (prý utáhly i železniční vagon), objevují materiály, nad nimiž by tvůrce nejstarších džínsů (levisky s označením 501 se objevily již v roce 1853 a vyrábějí se dodnes) mohl jen se závistí vzdychat.Směsi bavlny, polyesteru, polyamidu a streče vypadají jako klasický tmavý denim, ale to je také všechno, co s ním mají společného. Jsou příjemně měkké a elastické. Totéž platí o sepraných kvalitách, které dominují u "destroyed looku" neboli poničeného vzhledu. Funkční tkaniny, jako například meryl (svrchní část látky tvoří polyamid, spodní, která je v nejužším kontaktu s pokožkou, je z bavlny), umožňují snadné praní, žehlení a samozřejmě i nošení.Hit z posledního veletrhu Interjeans v Kolíně nad Rýnem však nadchne i muže, kteří nad módou mávají pohrdavě rukou. Bavlna s funkcí FRESHTAC, z níž ušila část své kolekce firma H.I.S. jeans, totiž odpuzuje vodu, tuk i zápach cigaretového kouře. Nikdo pak nepozná, že jste strávili večer ve vaší oblíbené, leč zakouřené hospůdce prosáklé přepáleným omastkem.