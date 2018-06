Dykovy extrémy: tepláky vyměnil za sako a zazpíval árii z Rusalky

"Árii zpívám často na koncertech Nightwork, zazpívat si ji ale s velkým symfonickým orchestrem byl odjakživa můj velký sen, který se mi splnil až díky Pavlovi," řekl iDNES.cz mladý zpěvák, který vystřihl Měsíčku na nebi hlubokém jako by se nechumelilo. Spokojenost posluchači ostatně ocenili aplausem, který ve Velkém sále Obecního domu nebral konce.

Tepláky si tentokrát Vojtěch Dyk nechal doma

Opomenout nezle ani Šporcla, díky němuž se mohl Dyk prezentovat v jiné roli. Byl to právě známý houslista, kdo mladšího zpěváka oslovil. "S Vojtou jsme se seznámili během turné Evy Pilarové, kde jsme oba hostovali. Napadlo mě, že naopak jeho hostování na mém turné Pocta mistrům bude zajímavým oživením," pochvaluje si spolupráci Šporcl, kterého čeká závěr veleúspěšného turné v polovině prosince dvěma koncerty, v Brně a Ostravě.

Poté, co dokončí svá vystoupení, sbalí rodinu a vycestuje za povánočními radovánkami do zahraničí. "Pomalu začneme balit do Londýna, kam odlétáme s Bárou po Vánocích. Před dvěma lety jsme tam strávili Silvestra, a letos si to chceme zopakovat. Stejně jako tenkrát navštívíme muzikály, rádi bychom viděli Olivera Twista a Billyho Elliota," těší se.

Pavel Šporcl a Bára Kodetová

Vedle kultury však Pavel Šporcl nezanedbává ani sport. Je vášnivý tenista a lyžař, o své ruce se prý ale na svazích nebojí. "Lyžujeme celá rodina, takže nás po novém roce v tomto směru čekají nejspíš Alpy, a mě do Vánoc coby tenistu ještě dva VIP turnaje," vyjmenovává sportovní plány slavný houslista.