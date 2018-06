Dyk musí doma věšet prádlo, Prachař vynáší odpadky a háčkuje

"Dříve jsem nosil a pral, teď jsem v tomhle vztahu o praní přišel," prozradil Prachař, který se věnuje i trochu netradičním činnostem. Babička ho kdysi naučila háčkovat a on si to někdy zkouší.

"To strašně uklidňuje. Koupil jsem si háček čtyřku, pěknou tyrkysovku a zkusil jsem háčkovat šálu, ale umím jen krátký sloupek a nějak jsem to špatně spočítal a místo šály se to pořád rozšiřovalo," prohlásil Prachař.

Vojta Dyk se zase pochlubil, že ho věšení prádla dokonce baví. S partnerkou se prý ve společném životě posunuli v tom, že by chtěli blíže k přírodě.

"Mě to nějak začalo bavit, i když žít v přírodě, to byl můj dávný sen. A konečně jsem našel partnerku, která by takhle chtěla žít se mnou, v přírodě, zarostlá," rozesmál Dyk diváky.

Oba členové skupiny Nightwork dorazili s plackami vyjadřujícími podporu Karlu Schwarzenbergovi. "Možná to zní pateticky, ale mému srdci byl zkrátka nejbližší. Rozuměl jsem mu, co říká," vysvětloval Dyk.

Jakuba Prachaře zase nadchla informace, že Václav Klaus chce emigrovat, pokud vyhraje Schwarzenberg. "Když na Klausovi vidím, co vše může prezident udělat špatně, tak si říkám, že na druhou stranu může prezident jako Schwarzenberg udělat řadu věcí dobře," dodal Prachař.

Vojta Dyk a Jakub Prachař Silvia Lakatošová David Slouka

Do Show Jana Krause přijali pozvání také poslední federální Miss Silvia Lakatošová a specialista na spánková onemocnění David Slouka.