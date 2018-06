Dvouměsíční dcera Beckhamových je nejvýznamnější celebritou pod 25 let

Nejvýznamnější celebrity pod 25 let podle In Style 1. Harper Seven Beckhamová (8 týdnů)

2. Zuma Rossdale (3 roky)

3. Kingston Rossdale (5 let)

4. Suri Cruisová (5 let)

5. Kieron Williamson (9 let)

6. Jackie Evanchová (11 let)

7. Willow Smithová (10 let)

8. Jaden Smith (13 let)

9. Elle Fanningová (13 let)

10. Dakota Fanningová (17 let)