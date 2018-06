Dvorní návrháři celebrit představí svou práci

Versace je v módě pojem, ale když někdo vysloví jméno Osmana Lafity, Josefa Klíra, Liběny Rochové, Beaty Rajské nebo Táni Kovaříkové, tak většina ví, že jsou to jména českých předních českých návrhářů. Spousta domácích celebrit využívá jejich služeb a nechává si u nich šít modely přímo na tělo. Mít svého návrháře je „in“ a má to také své výhody. Zpěvák či zpěvačka se může plně spolehnout na to, že bude mít jedinečný model, který neuvidí na koncertě, party nebo večírku na nikom jiném. Navíc bezvadně sedí, protože módní tvůrci své slavné klienty dobře znají a dokážou jim poradit. Minulý víkend se vdávala Helena Vondráčková a svatební šaty svěřila návrhářce Táně Kovaříkové. Ta ji připravovala rovněž modely na společné předvánoční a nyní ještě jarní turné s Karlem Gottem. Iveta Bartošová radikálně změnila image a ve výběru modelů pro svá vystoupení se opět plně spoléhá na Josefa Klíra. Velmi zajímavou kolekci společenských šatů všem finalistkám soutěže krásy Miss ČR zase připravuje Beata Rajská. Pokud byste rádi viděli zajímavé modely návrhářů, kteří šijí hvězdám, pak se vypravte do Veletržního paláce v Praze. Až do neděle tu bude probíhat jedna módní přehlídka za druhou.LUCIE BÍLÁ se ve výběru šatů spoléhá zásadně na Liběnu Rochovou. Ta ji oblékla na předávání cen Tý Tý či Českého slavíka. Svatební šaty Lucie Bílé z dílny Liběny Rochové byly vydraženy za rovný milion korun.NORAH JONESOVÁ (23) Loni ještě neznámá zpěvačka se stala hvězdou 45. ročníku nejprestižnějších hudebních cen Grammy. Dcera slavného indického hráče na sitár Raviho Shankara dostala hlavní cenu za nejlepší desku Come Away With Me a nakonec si odnesla z newyorské Madison Square Garden celkem osm gramofonků. Odsunula tak favorizovaného Bruce Springsteena s albem The Rising.Po šesti letech úsilí se producentovi Václavu Marhoulovi podařilo sehnat peníze na film. Marhoul napsal scénář podle své úspěšné hry z roku 1986 Mazaný Filip a v pražských hostivařských ateliérech bude poprvé jako režisér točit film už od 12. května. Děj parodie na příběhy detektiva Phila Marlowa se odehrává na konci třicátých let v Los Angeles.