Dvořáková začíná nový život, na Mareše zapomíná u moře

"Neutíkám před Leošem, to opravdu ne. Jedu prostě odpočívat a pracovat. Žádný rozchod není samozřejmě jednoduchý a teplo a sluníčko, které miluju, mi ho možná pomohou líp zvládnout. Je mi teď ale mnohem líp, nesmírně se mi ulevilo a můžu dokonce říct, že jsem šťastná," prohlásila modelka chvíli před odletem. Společnost jí bude na ostrově dělat Kateřina Sokolová. Holky si budou mít zřejmě o čem povídat, miss a modelka je totiž také sama, nedávno se rozešla se svým tureckým přítelem.

Gábina si ještě večer před odletem střihla jednu práci, předváděla v Demínce šaty slovenské módní návrhářky Zuzany Bottkové. Ta je známá tím, že své přehlídky ráda obohacuje o známé tváře společenského a kulturního života. Vedle Gábiny Dvořákové její modely oblékla v pražském music clubu například také herečka Šárka Ulrichová známá ze seriálu Ulice.

"Jsem úplně hotová, hrozně unavená," přiznala druhý den v osm ráno na letišti. Tam ji z rodné vesnice u Strakonic přivezli rodiče. "Naši mě doprovázejí, kam mohou, hrozně se o mě bojí. Taky je ta situace kolem mne trápila, teď jsou ale rádi, že to tak dopadlo a že jsem spokojená.

O tom, že by zmizela ze světa modelingu, neuvažuje, ale přiznává, že se to může stát. "Slyšela jsem o sobě mockrát, že jsem Leoše využila a vyšplhala se po jeho zádech. Nemá smysl stále opakovat, že to tak není, ale i kdybych teď neměla mít zakázky proto, že už spolu nejsme, tak mi to vadit nebude. Vrátím se k tomu, co jsem dělala předtím, mým snem je stále být učitelkou v mateřské školce," říká Gábina.

Ze světa showbyznysu ale rozhodně jen tak nezmizí, přihlásila se totiž na soutěž Supermiss 2010, kterou pořádá producent a dvojnásobný vítěz Mistrovství Evropy v automobilových závodech Tomáš Vavřinec. Supermiss je soutěž pro dívky od 18 do 28 let, které jsou nejen krásné, ale něco zajímavého i umí. Gabrielu stejně jako ostatní přihlášené dívky nejprve čeká casting a semifinále. Finálový galavečer Supermiss 2010, se uskuteční na podzim letošního roku v hotelu Hilton Prague.