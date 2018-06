Dvořáková z Kriminálky Anděl: roli vzala kvůli honoráři

Jak jste dostala roli v policejní psycholožky?

Dostala jsem "echo" na casting. I když je u mě divadlo na prvním místě, po příchodu z Brna do Prahy jsem pochopila, že tady pouze s divadelní gáží nevyjdu. I tak si pečlivě vybírám. Tahle nabídka se mi ale líbila. Prošla jsem do užšího výběru a režisér Peter Bebjak (kriminálku Anděl točili tři režiséři – pozn. red.) se mě zeptal, jestli by se mi líbilo hrát psycholožku. Řekla jsem, že ano, a hned se také přiznala, že kromě uměleckých ambicí u mě v tomto případě hraje roli i honorář. Možná, že můj pragmatický, suverénní přístup jim byl sympatický, tak jsme se domluvili. A jsem ráda, podle mého názoru je to kvalitní seriál.



Dvořáková se svým kolegou v seriálu Kriminálka Anděl

Jste ostřílená divadelní herečka. Měla jste trému, když jste poprvé stanula před kamerou?

Strašnou. To si nikdo neumí představit. Byla jsem tak nervózní, až jsem se klepala. Ale pan režisér mě uklidnil, že je to v pořádku, že to ani není poznat a že zrovna v této scéně to přesně sedí.

Kdo vám na place ještě pomáhal?

Hlavně to byl Robo, tedy režisér Robo Švéda. Když jsem si nebyla jistá, vždycky jsem utekla za ním, trochu si s ním pošpitala a on mi řekl co a jak. Bylo to jen mezi námi dvěma, nic se neřešilo veřejně. Teď už po zkušenosti z natáčení vím, že se to tak obvykle dělá, před štábem se takové věci neřeší. Jsem režisérovi za tu diskrétnost vděčná.



Helena Dvořáková hraje inteligentní, ale plachou postavu psycholožky Jany Chládkové

Jana Chládková je podle charakteristiky scenáristů velmi chytrá, moderní mladá žena. Co jste před natáčením věděla o psychologii?

Velmi málo. Ale s jednou psycholožkou jsem měla schůzku a ona mi vysvětlila, že psycholog by měl být vstřícný a empatický, soucítit s lidmi, byť jde o nepříjemné věci. Své ego přitom musí upozadit, aby ho případ vnitřně nezasáhl. Snažila jsem se držet základní charakteristiky postavy i toho, co mi psycholožka řekla, ale když jsem se pak viděla na obrazovce, trochu jsem se lekla. Připadala jsem si až moc chladná. Vlastně jsem se na sebe vůbec nemohla dívat.

Letos o prázdninách jste točila svůj první film. O čem je?

Jmenuje se Vnučka, je to režijní debut Lenky Kny, která je autorkou námětu i spoluautorkou scénáře. Hraji titulní roli vnučky Katky, která má rozvést své prarodiče, Evženii, Jaroslavu Adamovou, a Hrihorije, Pavla Landovského. Bylo to pro mě veliké dobrodružství a obrovská škola. Anebo dětský tábor a školní rok dohromady...