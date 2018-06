Dvořáková opět nahá. Tentokrát před objektivem Jakuba Ludvíka

"Mám trochu trému, ale těším se na to," prohlásila modelka krátce před focením. "Zkušenosti s focením nějaké mám, ale před opravdu profesionálním fotografem budu pózovat podruhé v životě. Poprvé to navíc bylo s Honzou Tůmou v exteriérech u moře, teď je to v ateliéru a v tom to bude také úplně jiné. I když se nestydím stejně jako při prvním focení, rozhodla jsem se, že už nechci odhalovat úplně všechno," nechala se slyšet Dvořáková.

Jakuba Ludvíka dosud osobně nepoznala, o jeho práci ale povědomí měla. Fotky jejích o dost slavnějších kolegyň vídá v časopisech či v Ludvíkových kalendářích nebo diářích a podle jejích slov se jí hodně líbí. V ateliéru obdivovala i vystavenou fotografii prezidenta Václava Klause. "Jakub fotil i našeho pana prezidenta? To je opravdu čest. A že fotil do kalendáře Leoše? Tak o tom nevím," mlžila s úsměvem modelka.

Jakub Ludvík si začínající modelku oťukal nejprve v luxusním průsvitném modelu z nové kolekce Victoria´s Secret a teprve potom ji fotil zcela nahou. Ne zrovna vysoká modelka, která by na své postavě prý možná trochu prodloužila nohy, žasla, jak dlouhou nožku jí dokázal fotograf na fotkách vyčarovat. "S Jakubem se mi fotilo skvěle, profesionál se prostě nezapře. Hodně mi pomáhal radami, jak se tvářit, jaký výraz nasadit, jak se dívat a hlavně jak dát nohu tak, aby vypadala delší. To jsem asi ocenila nejvíc, nohy zrovna dvakrát dlouhé nemám," vypráví se smíchem Gábina.

Atmosféru focení doprovázela hokejová horečka, náš tým hrál totiž ten den finálové utkání mistrovství světa a skrz okna ateliéru, který se nachází u Staroměstského náměstí, bylo čím dál tím silněji slyšet skandování natěšených fanoušků, kteří se na náměstí scházeli před obřím plátnem. Ostatně ani Jakub Ludvík, ani Gábina Dvořáková si nechtěli nechat ten večer ujít velké finále. Gábina přijela do Prahy s bratrem Jakubem a společně s Leošem Marešem pak sledovali vítězný boj našich hokejistů. Možná euforie z vítězství způsobila, že si dvojice, která své vzájemné city na veřejnosti stále tají, tentokrát nedávala vůbec pozor a nechala se nachytat paparazzi fotografy v milostném objetí.

Na tenisový turnaj do Paříže ovšem mladá kráska s Leošem Marešem, který v městě nad Seinou strávil týdenní dovolenou, neodjela. A důvod? Zkouškové období na vysoké škole pedagogické. "Ležím neustále v knihách. Zatím mám všechny zkoušky úspěšně složené a čekají mne ještě tři. Ta nejbližší v pátek, je z hudební teorie a není zrovna jednoduchá. Navíc jsem den předtím nemohla odmítnout účast na charitativní akci v Plzni a poté na padesátém výročí Playboye, kam jsem pozvaná jako playmate. Nemůžu se samozřejmě zdržet dlouho, ale i tak budu ráno asi mrtvá. Doufám, že to nakonec všechno zvládnu a ukončím zdárně druhý ročník," uzavírá Dvořáková, jejíž focení přinese i středeční Top Star magazín na Primě.