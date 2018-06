Dvořáková je po liposukci. A Marešovi utíká do ciziny

Zkoušky ve druhém ročníku pedagogické fakulty se modelce blíží ke konci a od vytoužených prázdnin ji dělí pouze jedna jediná. Pak nastane období slastného nicnedělání, během kterého se Gábina chystá na dva měsíce do ciziny.

"Prázdniny jsou pro mě o práci, obvykle chodím na brigádu do mateřské školky, nebo se na čas stanu servírkou. Určitě bude i spousta akcí a příležitostí k modelingu. Já ale spíš uvažuji o tom, že bych vycestovala na celé dva měsíce někam do zahraničí. Nejde jen o to vydělat si nějaké peníze, ale hlavně o to zdokonalit se v angličtině," říká Dvořáková.

S Marešem svůj plán překvapivě nekonzultovala. "Je to moje rozhodnutí a nekonzultuji ho s nikým," vyhnula se zmínce o svém milenci.

Na léto se v každém případě sličná modelka připravuje i po fyzické stránce a pěknou postavu nenechává náhodě. Kromě pravidelného cvičení - věnuje se spinningu - vyzkoušela metodu bezbolestné liposukce ultrazvukem v nově otevřeném centru u pražského Karlova mostu, jehož je patronkou.

"Diety jsem nikdy nedržela, spíš cvičím a poslední jídlo si dám v šest večer, to je perfektní způsob, jak nepřibírat. Chtěla jsem ale vyzkoušet nějakou nenamáhavou a přitom účinnou metodu. Samozřejmě i já mám problémové partie, kterými jsou zadeček a stehna. Kupodivu to nemám po mamce, ta nemá skoro žádný zadek a nohy má hodně hubené. U mě byly v tomhle ohledu silnější geny z taťkovy strany. Tam zadečky jsou," dodává s úsměvem Gábina.