Televize láká vdavekchtivé dívky na svatbu s dvojníkem prince Harryho

Spousta malých holčiček sní o tom, že bude princeznou. Americkým soutěžícím v nové reality show se to může splnit, jestli se tedy spokojí s "falešným" britským princem. Zrzek Matthew Hicks doufá, že v pořadu opravdu najde ženu.

"Bude schopen přesvědčit je, že je 'princ'? A pokud ano, zamilují se do koruny, nebo do jeho skutečné osoby?" ptá se televize Fox diváků v upoutávce.

O ruku dvojníka prince Harryho se bude ucházet 12 soutěžících. O produkci se stará Ryan Seacrest, který je podepsaný také pod reality show Keeping Up With the Kardashians. Vysílat se začne v květnu.

Skutečný princ Harry (29) je podle britských médií už delší dobu zadaný. S přítelkyní Cressidou Bonasovou (25) se ukazuje na veřejnosti a jezdí na výlety. Naposledy byli lyžovat v Kazachstánu. Jeho výlet do hor ale vyvolal pochybnosti o financování, když užili kazašského vládního vrtulníku na heliskiing, tedy způsob lyžování, který využívá helikoptéru místo vleku.

Happy end počesku se nekonal

Také v Česku se před sedmi lety vysílala obdoba v zahraničí oblíbeného formátu The Bachelor pod názvem Vem si mě! Vítězka Barbara Kautmanová (37) a milionář Michal Červín (43) se dali dohromady, ale ke svatbě před kamerami nedošlo. Kautmanová tehdy prohlásila, že i když Červína miluje, je na takový krok po čtyřech měsících známosti příliš brzo.



Barbara Kautmanová s dcerou Rozárkou (2009)

Po soutěži nicméně zůstali spolu a v roce 2008 se jim narodila dcera. Nakonec se ale rozešli. V roce 2012 byl Červín za finanční zpronevěru, přesahující dvacet milionů korun, odsouzen k osmiletému trestu vězení. Tomu se ale vyhýbá.