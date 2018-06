Dvojnice vévodkyně Kate je poprvé v Česku a chce ochutnat svíčkovou

Jste poprvé v České republice?

Tohle je moje první návštěva Prahy a vůbec České republiky a musím říct, že jsem absolutně uchvácená a nadšená. Architektura je tu naprosto božská. Jsem opravdu šťastná, že tu můžu být.

Dokážete si představit, že byste tu žila?

I když je to tu moc pěkné, doufám, že se stanu jednou královnou, takže zůstanu spíše v Londýně, ale rozhodně se do Prahy ještě někdy vrátím. Rozhodně.

Uvědomovala jste si, jak těžké bude dělat dvojnici Kate?

Nikdy jsme si nedokázala představit, že se něco takového může vůbec dít nebo stát. Že transformovat se do někoho může být skutečná práce. Najednou to dělám. Jsem neskutečně šťastná, protože dělám neuvěřitelné věci a potkávám neuvěřitelné lidi. Jako je například to, že jsem teď tady a dělám s vámi rozhovor. Mám velké štěstí.

Muž roku Finále Muže roku se uskuteční 21. srpna v Náchodě. Soutěžící si můžete prohlídnout zde.

Co říká vaše rodina na tuhle práci?

Můj syn je teenager, takže to vnímá jako velmi legrační věc, protože mě vidí v novinách a může říkat - tohle je moje máma. Dcera si myslí, že jsem královna. Je to rozhodně lepší život pro nás všechny, protože nemám tolik práce a je daleko lepší. Mám také více času na své děti. Život se nám změnil, ale opravdu k lepšímu.

Co je na té práci nejlepší?

Těch věcí je strašně moc - hodně cestuji, jako nikdy předtím, žádnou věc nedělám dvakrát, nejezdím na stejná místa. Potkávám stále nové lidi a mám stále nové životní zkušenosti. Nikdy jsem nevěřila tomu, že mě tyhle věci mohou potkat.

Jak je to s muži? Jak vnímáte vztahy a obecně jejich nabídky?

Spousta mužů se mnou chce být v kontaktu, píše mi, zve mě na schůzky a žádá mě o ruku. Velmi mě to těší a jsem poctěna tím velkým zájmem, ale v tomto případě jsem opravdu velmi zaneprázdněná a chci se soustředit na práci a poté svou rodinu, což jsou mé dvě děti.

Dvojnice vévodkyně z Cambridge Kate Heidi Aganová

Utíkáte občas od své role Kate do svého anonymního světa?

Velmi důležité je tyhle dva světy umět oddělit - život Heidi a život Kate, protože děti mě potřebují jako skutečnou matku v našem skutečném životě. A to je má priorita. Na druhém místě je práce. A to je jistý druh hraní. Pokud nechci být poznaná, nasadím si brýle, sundám make-up a odejdu do svého světa. Myslím si, že je velmi podstatné a důležité umět tyhle dva životy prostě rozlišovat a vědět, že ten druhý je pouhé hraní a není skutečný.

Chtěla byste se se skutečnou Kate potkat?

Myslím, že by to bylo velmi zajímavé setkání. Snad o mně ví a doufám, že z toho má radost a chápe to.

Co je Váš největší sen?

Co je můj největší sen? Stát se jednoho dne královnou (smích).