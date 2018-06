Dvojnice manželky prince Williama si pořídila umělé těhotenské břicho

Heidi Aganová nafotila snímky, na kterých předvádí různé modely coby těhotná Catherine. Jelikož vévodkyně bude rodit v létě a její bříško ještě poroste, pořídila si její dvojnice několik modelů břicha.

Aganová se stala dvojnicí manželky prince Williama loni a výrazně si polepšila. Zatímco předtím měla kolem 180 korun na hodinu, nyní si vydělá kolem 20 tisíc za jednu akci.

Část peněz už investovala do šatů a bot, aby se co nejvíce přiblížila stylu oblékání vévodkyně. Dvojnice tráví čas zkoumáním, co Catherine nosí, a denně cvičí její vystupování a chování, aby byla co nejvěrohodnější.

"Takové věci jsou velmi důležité, pokud chci být nejlepší," cituje Aganovou list Daily Mail.

Brunetka přiznala, že s Catherine ale nemají stejný vkus na muže. Princ William a stejně tak jeho bratr Harry jsou pro ni prý příliš vysocí.