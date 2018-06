Dvojnásobná naděje pro malé pacienty

Je při léčení leukémie lepší transplantace kostní dřeně nebo pupečníkové krve? "Obě varianty mají své výhody a zápory. Kostní dřeň je oproti pupečníkové krvi bohatší na kmenové buňky, ale zase zde hraje roli vyšší nebezpečí, že se nepřihojí. Prozatím platí, že u dětí jsou lepší výsledky s pupečníkovou krví, u dospělých se nadále používá výhradně kostní dřeň, právě kvůli malému množství kmenových buněk v pupečníkové krvi. Velikost štěpu musí odpovídat hmotnosti příjemce," říká zakladatel Banky pupečníkové krve v České republice, hematolog Petr Kobylka.* A v čem je možnost přenosu pupečníkové krve tolik objevná, jaké má oproti kostní dřeni výhody?Organismus při jakékoli transplantaci štěp často nepřijme. A perspektivnost přenosu pupečníkové krve je právě ve větší pravděpodobnosti klidné imunitní odpovědi pacienta.* Jak velký problém je nalézt pro nemocného člověka odpovídající štěp?Světový registr dárců kostní dřeně je velice rozsáhlý, avšak najít pro pacienta dárce, jehož shoda v transplantačních znacích bude co největší, může být i nesplnitelný úkol. Individualitu každého z nás zajišťuje nesmírně složitý genetický systém. Geneticky identická jsou pouze jednovaječná dvojčata. Pravděpodobnost náhodné shody mezi dárcem a příjemcem je velmi malá, a proto se musí vyhledávat - když ne stejné znaky, alespoň maximálně shodné, záleží na jejich kombinaci. Může se stát, že pro jednoho pacienta se najdou třeba i tři dárci v Čechách, pro jiného se nenajde dárce ani v národním, ale ani ve světovém registru.* Jak je velká šance na úspěch u příbuzenského dárcovství?U kostní dřeně se musí shodovat minimálně pět z celkového počtu šesti typizačních skupin. Kromě jednovaječných dvojčat existuje vždy nějaká odchylka. Pravděpodobnost úplné shody mezi sourozenci je 25 procent. Úspěšnost transplantací je zhruba 50 až 60 procent u příbuzných dárců a asi poloviční u nepříbuzenských. Pro děti nemocné leukémií jsou velkou šancí právě cílené odběry pupečníkové krve, když se blíží porod mladšího sourozence. V tomto případě je naděje na vyléčení poměrně vysoká.* U dospělých se tedy i nadále bude k transplantacím používat jako dosud pouze kostní dřeň, pro děti se však naskýtají dvě možnosti. Co zvažujete při rozhodování, zda pro dítě použít pupečníkovou krev nebo kostní dřeň?Podstatnou roli hraje, jak už bylo řečeno, shoda znaků mezi dárcem a příjemcem. Ovšem díky výhodám pupečníkové krve je dokonce možné z přesnosti trochu slevit. Dnes je už známé, že když se použije jen částečně shodný štěp (pouze pět ze šesti znaků), a tento štěp je objemově vydatný nebo nemocné dítě má nižší váhu, je vyšší pravděpodobnost úspěchu než u kostní dřeně, kde je shoda znaků úplná. Neúplná shoda je převážena vydatností štěpu. Jednou z nevýhod pupečníkové krve je však nemožnost další opakované transplantace od jednoho dítěte. V registru jsou dárkyně utajené. V případě potřeby další transplantace by bylo nutné vyhledat matku a získat její souhlas k odběru kostní dřeně od dítěte, jemuž patřila pupečníková krev. Pak by přišla na řadu spousta etických otázek.krve i kostní dřeně má podobu transfúze, kterou se krev pustí do žíly nemocného. Rozdíl je pouze v tom, že štěp pupečníkové krve se musí před zákrokem rozmrazit, kdežto štěp kostní dřeně se nabírá u dárce těsně před transplantací.