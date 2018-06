Dvojice vydržela sedm dní v poutech a jede na Srí Lanku

"Vydrželi bychom klidně i déle, měli jsme skvělý program," svěřila se osmnáctiletá Zdena, která studuje 1. ročník Matematickofyzikální fakulty UK v Praze. "Přestože jsme dostali od jednoho posluchače náhradní klíček k poutům, nepoužili jsme ho, nebylo by to fér," dodal o dva roky starší Štěpán.

Dvojice si postěžovala, že jim kvůli sprchování a návštěvě bazénu pouta zrezivěla. Štěpán však podotkl: "Na druhou stranu to byla výhoda, protože se pouta samovolně neutahovala, a my nemuseli neustále žádat pořadatele, aby nám je povolili."

"Za celý týden jsem se díky pořadatelům ani chvíli nenudila, snad jen s výjimkou , kdy se Štěpán hodinu a čtvrt koupal, to už mě začalo nudit," zažertovala Zdena. Štěpán kontroval poznámkou, že jemu se nechtělo každé ráno vstávat tak brzy jako Zdeně.

Podmínkou soutěže bylo, že dvojice bude mít pouta nepřetržitě na rukou. Soutěžící byli vybaveni speciálním oblečením se zipy na rukávech, které jim umožňovalo převléct se. Radio Kiss, které soutěž "Důkaz lásky" pořádalo, připravilo pro Štěpána a Zdenu náročný program. Kromě návštěvy posilovny podstoupili například plavání či bruslení. Na odpovědi, do které šatny v bazénu půjdou, se neshodli. Štěpán chtěl do dámské, zatímco Zdena do pánské.

"Pouta rozhodně nesundáme ani v noci, vždyť nemáme klíč," odpověděla Zdena na dotaz, zda si pouta nechají, i když nebudou pod kontrolou pořadatelů. Pokud by dvojici pouta příliš tlačila, mohli požádat organizátory soutěže, aby jim je povolili. Dvojice byla ubytována v pražském hotelu Marriott.

Dvojice byla vybrána z více než sto párů zájemců. "Víme, že to vydržíme, jinak bychom se do soutěže ani nehlásili," řekl po spoutání Štěpán. Nejstaršímu zájemci o soutěž bylo pětapadesát let, nejmladšímu šestnáct. Štěpán a Zdena jsou studenti a měli zrovna ve škole volno. Seznámili se před rokem v pražské Lucerně. "Rádi bychom se podívali na Srí Lanku, jsme mladí a chceme si užívat," odpověděla Zdena na dotaz, proč se do soutěže přihlásili.