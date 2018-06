Dvojčata sdílejí vše včetně partnerů, byla od sebe nejvíc půl hodiny

Za posledních patnáct let dvojčata z Los Angeles nebyla bez sebe déle než půl hodiny. Kromě mobilu a Facebooku chodí i do stejné práce - vlastní marketingovou společnost GTE Agency. Také sdílejí jednu postel a v té měly jeden čas i jednoho partnera.

"Jako dokonale propojená dvojčata jsme obě věděly, která má toho večera chuť na sex, takže jsme nikdy nežárlily, protože si nikdy mezi námi nedokázal vybrat," řekla Amy v pořadu My Strange Addiction americké televize TLC.

"Jako bychom byly jediná osoba ve dvou tělech. Jednou se stalo, že jsem vážila o trochu více než Becky, takže lidé říkali, že jsem byla to větší dvojče. To nám moc vadilo. Rozhodly jsme se držet dietu a dosáhnout společně stejné váhy, od té doby už vážíme obě stejně. Když ona si nechce dát dezert, tak já si taky nedám," dodala.

Shodně oblékat se přestaly jen na střední škole, protože si z nich spolužáci kvůli tomu utahovali. Po studiích se ale vrátily ke stejnému oblečení, protože nesnesou, když vypadají každá jinak. Jediný rozdíl připustí v barvách.

Obě se také rozhodly, že se nevdají a nebudou mít děti. "Uvažovaly jsme, že adoptujeme dítě a vychováme ho společně, ale brzy jsme to zavrhly. Milujeme cestování a to by byla moc velká odpovědnost," říkají.